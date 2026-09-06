La Vuelta Ciclista a España: El calor de Córdoba no frena a Van Aert

La organización, de acuerdo con los corredores, acortó el kilometraje de la 15ª etapa de La Vuelta y de los casi 190 kilómetros inicialmente previstos, la jornada se quedó en poco más de 110. Si ya con el recorrido “largo”, el trazado cordobés tenía toda la pinta de un dibujo digno de una clásica, con la reducción debida a las altas temperaturas de estos días, la clásica cordobesa, dentro de la gran ronda nacional, hacía aún más favorito a Wout Van Aert, que por segundo año consecutivo (también se impuso en 2024 en el mismo escenario) logró la victoria por delante de sus cuatro compañeros de fuga.

Quinto triunfo

El belga del Team Visma Lease a bike (Herentals, 1994) logró así su quinto triunfo en La Vuelta en un momento cumbre de su vida deportiva. Vencedor de la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la París-Roubaix, podio en la Lieja-Bastoña-Lieja, bronce en el Europeo en ruta y en contrarreloj, plata en el Mundial en ruta y también contra el crono, así como un póquer de entorchados nacionales en ruta en su país.

La salida de La Vuelta a España de Palma del Río, en imágenes / Palma del Río

Pese a lo compacto de la etapa, ésta ofreció emoción, fugas y momentos de interés a los cientos de aficionados cordobeses que tuvieron la osadía de salir a la calle a unas horas en las que, habitualmente, la cercanía al aire acondicionado y el ventilador se impone a cualquier otro plan. Pero La Vuelta logró atraer a los más valientes, que agradecieron el espectáculo de los más de 150 corredores en poco más de dos horas y media.

Van Aert fraguó su victoria al pelear el esprint intermedio en Santa María de Trassierra. El belga aceleró para pasar primero bajo la pancarta y aprovechó la inercia para comandar un grupo en el que se incluía sus compatriotas Thibau Nys (Lidl-Trek) y Ramses Debruyne (Alpecin), el italiano Alessandro Romele (Astana) y el noruego Andreas Leknessund (Uno X).

No hubo color cuando el quinteto enfiló Vallellano desde el Puente de San Rafael. Hace dos años, Van Aert se hizo califa en la avenida cordobesa e hizo valer la fuerza, el conocimiento del terreno y su punta de velocidad para sumar su quinta victoria en la ronda española, segunda en Córdoba.

La general no sufrió cambios, como estaba previsto. Enric Mas sigue como líder, con 2.06 minutos respecto al austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2.10 sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).

El calor y el sombrero cordobés

El comentario generalizado durante las dos horas y media de carrera, así como en la previa e incluso después del triunfo de Van Aert era el motivo por el que se acortó la etapa. La decisión de recortar la decimoquinta etapa de la Vuelta a España que se disputa entre Palma del Río y Córdoba fue producto de «una petición de los corredores», según declaró en Palma del Río el director de la carrera, Javier Guillén.

A. J. González

La localidad palmeña vivió con intensidad una salida que coincidió con la Velá de la Santísima Virgen de Belén, patrona de la localidad. Matilde Esteo, su alcaldesa, cortó la cinta en presencia del diputado provincial de Deportes, Antonio Martín y el disfrute y buena organización apuntaba a que en un futuro Palma del Río repetiría con la gran prueba de ciclismo nacional.

Van Aert, tras la etapa, aseguró que volvería a Córdoba, aunque sólo de vacaciones. Pero no fueron las altas temperaturas lo que motivó su comentario, sino el deseo de permanecer invicto en la ciudad califal. Córdoba tendrá que hacer un sombrero cordobés con el nombre grabado del corredor belga, al que ni el calor de la tierra logró frenar.