La Vuelta llega a Córdoba: jornada rompepiernas este domingo con tres puertos y final en Vallellano

La Vuelta a España 2026 llega a Córdoba este domingo y lo hará con una etapa que promete espectáculo debido a su perfil rompepiernas y con subida a tres puertos (el de la Forestal, el de Villaviciosa de Córdoba y el último, el de Artafi, a sólo 37 kilómetros de la línea de meta) que aseguran la incertidumbre por el ganador final de la jornada y que asegura las alternativas en cabeza de carrera.

Palma del Río da el pistoletazo de salida

La jornada se iniciará a las 12.35 horas en Palma del Río. La localidad de la Vega del Guadalquivir acoge la salida y lo hace con la ilusión de mostrar su imagen a España y el mundo, recibiendo la llegada de ciclistas de la talla de Wout Van Aert, Primoz Roglic, Enric Mas, Iván Romeo, Sepp Kuss o Richard Carapaz.

Vista aérea de Palma del Río, de donde sale la 15ª etapa de la Vuelta a España. / CÓRDOBA

Desde este mismo sábado a las 16.00 horas estará prohibido estacionar en la localidad palmeña en Río Seco, desde el Hogar del Pensionista hasta Siete Revueltas. Tampoco en el entorno de Siete Revueltas, así como en la avenida de la Diputación ni en la avenida de Córdoba. Asimismo, la Alcazaba estará cerrada desde este mismo sábado hasta el domingo por la tarde. Los aparcamientos de Tinte permanecerán cerrados desde las 16.00 de este sábado hasta la tarde del domingo, según informó el Ayuntamiento de Palma del Río, que pidió que los palmeños retiren sus vehículos con antelación de las zonas afectadas y que respeten la señalización instalada. La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, será la encargada de cortar la cinta que dejará el camino expedito para que los 155 supervivientes de la gran prueba por etapas española recorra las carreteras cordobesas a lo largo de los 190 kilómetros de longitud de la 15ª etapa.

El sueño de Enric Mas

El pelotón, encabezado por un Enric Mas que sueña con lograr su primer gran triunfo en una prueba por etapas, algo a lo que ha estado llamado a lo largo de su carrera, aunque sin éxito hasta ahora, enfilará la A-431 en dirección Posadas a partir de las 12.35. Tras el paso por Posadas, los ciclistas encontrarán el primer impedimento en el camino: el Puerto de la Forestal, de tercera categoría, a 34,5 kilómetros de la salida y a 155 de meta, pero que puede lograr que su ascenso haga mella en las piernas. Tras la bajada, La Vuelta se dirigirá hacia Villaviciosa de Córdoba y Espiel, localidad por la que pasará cuando resten poco más de 100 kilómetros. Ahí, el grupo tomará la N-432 para enfilar el Alto de Villaviciosa de Córdoba, también de tercera categoría, cuando apenas resten 68 kilómetros para el final. Será la antesala de su llegada a Córdoba, ya que casi de forma continuada, el pelotón deberá subir el Puerto de Artafi, en Santa María de Trassierra, también de tercera categoría y a sólo 36 kilómetros de la meta de Córdoba. En Santa María de Trassierra, precisamente, se encuentra el sprint intermedio, que enlaza con la rotonda hacia las Ermitas. Ahí, si se recuerdan otras llegadas de anteriores ediciones de La Vuelta, el pelotón estará más que lanzado y las escaramuzas serán continuas si ningún intento de fuga anterior ha fructificado.

15ª etapa de La Vuelta a España, que se disputa entre Palma del Río y Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

Los más de 150 corredores entrarán a Córdoba por la avenida del Brillante, en torno a las 16.14 horas y a falta de 13 kilómetros para el final de etapa, desde donde se enganchará con la avenida de los Piconeros, avenida de la Igualdad, avenida de Carlos III, avenida de Libia, avenida Compositor Rafael Castro, Campo de la Verdad, avenida de Cádiz, Puente de San Rafael y Vallellano, en donde se encuentra situada la meta, a la que está previsto llegar en torno a las 17.15 horas.

Miles de cordobeses se concentrarán en las calles y, principalmente, en la meta de Vallellano para recibir a una nueva edición de La Vuelta en la Córdoba volverá a ser protagonista con un Enric Más como líder de la general.