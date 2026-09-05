El Salerm Puente Genil busca comenzar el curso con buen pie ante el Mijas en el Manuel Polinario

Inicia un nuevo curso en el Manuel Polinario. El Salerm Puente Genil vuelve a la competición y lo hace como local, ante el Mijas Las Lagunas este domingo a partir de las 19.30 horas. Será una tarde de estrenos, ya que saltarán al terreno de juego muchas caras nuevas para vestir por primera vez la camiseta rojinegra. Además, también debutará en el banquillo Migue García, que vivirá su primera experiencia como técnico principal.

Convertir el Polinario en un fortín

Este arranque de temporada tendrá un aliciente especial en el equipo de la provincia cordobesa, que comienza su itinerario por la 2026-2027 con parada inaugural en su propio feudo. De hecho, el estadio rojillo se debe convertir en una de las claves de cara a conseguir la permanencia. La pasada temporada, el conjunto de Álvaro Cejudo estuvo 14 jornadas sin conocer la derrota en su estadio, un factor determinante que le permitió mantener la distancia con sus rivales directos. En lo matemático no alcanzó para la permanencia, aunque quedarse en la categoría este curso pasa, en buena medida, por mantener esa inercia. Y afianzarla lejos de casa...

Ahora, a las órdenes de Migue García, el Salerm Puente Genil buscará sumar de tres en un partido que servirá para que la afición del Manuel Polinario siga conociendo a las 14 incorporaciones que ha realizado el club a lo largo del verano. Aun así, igualmente podrá seguir disfrutando de jugadores del nivel, y sobradamente conocidos en la localidad, como Salva Vegas, Rafita, Marcos Pérez o Lalo Hernández. Para la primera jornada, el técnico astigitano no podrá contar con Victor Julià, que estará alejado del terreno de juego a raíz de su paso por quirófano, tras una fractura en la meseta tibial.

En el tema deportivo, el conjunto pontano ha vivido una pretemporada positiva, eso sí, cargada de incertidumbre a la hora de determinar en qué categoría quedaría encuadrado. De hecho, tan solo ha sido superado en un encuentro preparatorio: ante el Recreativo Granada (1-2). El resto de marcadores estivales han dejado un balance de tres victorias, ante Pozoblanco (1-3), Martos (0-2) y Espeleño (2-0); y dos empates, frente a Montalbeño (1-1) y Linares (2-2).

De esta manera, los pontanenses arrancan el curso con las pilas totalmente renovadas y argumentos para soñar en esta nueva etapa que ahora empieza.

Un rival que debuta en la categoría

Y es que el cuadro pontanés se medirá a un recién ascendido a la Segunda Federación. Tras quedar líder del Grupo 9 de Tercera RFEF, el conjunto malagueño consiguió escalar hasta la cuarta categoría del fútbol español después de una gran campaña de la mano de José Fiera, su entrenador. Éste vive su octava temporada a cargo del equipo blanquiazul, consiguiendo por el camino hasta tres promociones, que han llevado a sus pupilos de Primera Andaluza -categoría provincial- a Segunda RFEF.

Dos jugadores del Mijas Las Lagunas celebrando un gol durante esta pretemporada. / Mijas Las Lagunas

Primer enfrentamiento entre ambos

Este será el primer encuentro entre ambos clubes, que nunca se han visto las caras, aunque para esta pretemporada tenían acordado un amistoso, pero, tras conocer que el calendario los había emparejado en esta primera jornada, ambos, lógicamente, optaron por suspenderlo. Este domingo, a partir de las 19.30 horas, abrirán la primera jornada de esta nueva Segunda Federación, ambos con el mismo objetivo: comenzar el curso sumando de tres para estar más cerca de la permanencia.