El Real Madrid abusa de un diezmado Baskonia en un duelo solidario.

El Real Madrid empezó a engrasar la maquinaria para la novedosa Supercopa de Euroliga que disputará en unas semanas en Abu Dhabi aprovechando el emotivo I Memorial Urbano González para buscar las necesarias conexiones en su remozada plantilla.

Eso sí, el rival que tenía enfrente, Kosner Baskonia, que ya había tenido que suspender un encuentro preparatorio anterior por falta de efectivos no fue el mejor termómetro para medir su potencial tal y como puso de manifiesto en el insultante marcador final.

En León hay hambre desde hace años de baloncesto de elite, el que viviera hasta su último descenso en mayo de 2008 y la posterior desaparición del Baloncesto León heredero de un Elosúa que en los 90 hiciera morder la lona a todos los grandes que pasaron por su palacio municipal, tanto de la Liga ACB, como también históricos europeos como Milán o Roma.

Tras la sinergia de aglutinar diferentes clubes bajo el paraguas del fútbol y la Cultural y Deportiva Leonesa con el respaldo de la Academia Aspire de Catar, ahora los aficionados sueñan desde la Segunda FEB con revivir tardes y noches históricas que añoran, como también una fase final copera que en el 97 dejó en la memoria una inolvidable eliminatoria de cuartos de final entre los dos colosos, Real Madrid y FC Barcelona.

Por eso no es de extrañar el ambiente de gala con unas gradas repletas en un día tremendamente emotivo como el I Memorial que recordaba la figura de uno de sus "guerrero" del Elosúa, el malogrado base-escolta Urbano González, que ahora da nombre al palacio municipal que honra el recuerdo de un luchador por los derechos de los pacientes de ELA que él llevó con el máximo aplomo hasta su fallecimiento el pasado mes de enero.

Familiares, amigos y amantes del baloncesto han querido recoger uno de sus sueños el poder reunir la flor y nata del baloncesto español en una cita de pretemporada para convertirse, con el tiempo, en una de las citas ineludibles en la preparación y con el añadido de su carácter solidario porque toda la recaudación se destinará íntegramente a FUNDELA -Fundación Española Investigación Esclerosis Lateral-.

El partido era la excusa más que apetecible para ver el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez y el estreno de sus novedades, el exbaskonista Luwawu-Cabarrot, el finés Jantunen, la pareja interior Jones-Sarr, uno de los jugadores de confianza del nuevo técnico Jaime Pradilla o el alero ucraniano formado en la cantera del Colegio Leonés y con pedigrí NBA con Boston Celtics.

La insultante superioridad de los blancos, con prácticamente todo su arsenal frente a un muy diezmado Baskonia, distaba mucho del enfrentamiento de la final copera en Valencia donde los vitorianos sorprendieron al equipo entonces dirigido por Sergio Scariolo.

Con la maquinaria y muñecas engrasadas al máximo, el Real Madrid puso pronto la directa para lograr la friolera de 46 puntos en el primer cuarto y bajar solo puntualmente la intensidad para llegar mandando al descanso 78-39 con un rival donde sus novedades para esta temporada Duarte, Simmons, Fritch o Lawson poco podían hacer ante tanta diferencia en todas las facetas y solo apuntar detalles.

Tras el paso por el vestuario poco cambió porque, a pesar de que los blancos tampoco quisieron hacer demasiada herida aunque antes de cerrar el tercer cuarto ya habían superado la centena con un triple precisamente del "local" Shulga.

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Los últimos diez minutos sirvieron para los detalles individuales, también en el bando vitoriano, herido en su orgullo y que intentó maquillar mínimamente el marcador con buenos minutos para Mateo Spagnolo para ganar el último parcial, con el base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo como el MVP del encuentro.