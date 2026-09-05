Linares, primera parada: el Ciudad de Lucena comienza este domingo la competición liguera

6 de septiembre de 2026. Será la fecha que quede marcada en la historia del Ciudad de Lucena como la de su debut en Segunda Federación. Será este domingo, a las 18.00 horas, frente al Linares Deportivo. El Estadio Municipal de Linarejos acogerá el primer compromiso para los hombres de Antonio Jesús Cobos en esta temporada 2026-27 histórica.

Un plantel que llega, exceptuando la baja por lesión de Isra Cano, con todos los jugadores disponibles para formar parte del once inicial, que afrontará un partido sobre el que el técnico lucentino no quiso ocultar su importancia y significado cuando se le preguntó en la previa si era el partido más bonito o emocionante de su carrera: «Entiendo que para mucha gente no será nada más que el primer partido de Liga, siempre sabiendo que es el debut del club en la categoría, pero para mí sí lo es. Si lo es porque llevo mucho tiempo entrenando y cuando empecé a entrenar hace ya bastantes años, el poder ni siquiera tener la posibilidad de disputar un partido de estos era algo prácticamente inalcanzable después», reconoció. «La verdad es que es un momento muy bonito, muy importante, que personalmente estoy viviendo gracias a mi equipo y a mi club. Y por eso precisamente no tenemos otra cosa en la cabeza que pelear por los tres puntos», afirmó Cobos.

Un rival asentado en la categoría

En los prolegómenos del partido, Antonio Jesús Cobos también remarcaba, más allá de la ilusión de afrontar esta campaña, lo complicado de la misma, con equipos como el Linares, que aspira a alcanzar una categoría superior. Un conjunto jiennense que llega renovado con respecto a la temporada anterior y con nombres contrastados en la categoría. El técnico afirmaba «que será complicado obtener puntos en la primera visita», en un encuentro que «será completamente diferente a lo disputado en pretemporada».

No estará solo en Linarejos

A pesar de la dificultad del inicio de competición, el club aracelitano contará con el aliento de más de 100 aficionados que se desplazarán en la tarde del domingo hasta Linares. Para la ocasión, el Ciudad de Lucena lucirá completamente de blanco. Esta será la tercera equipación, que la entidad presentó hace unos días en un claro guiño a la historia del fútbol local, recordando al desaparecido Atlético Lucentino. Con estos ingredientes, el Ciudad de Lucena comienza su temporada con el objetivo, como ha enfatizado Antonio Jesús Cobos durante los días previos, «de competir hasta el último aliento».