El Salerm Puente Genil, a por su segunda temporada en Segunda RFEF tras un verano convulso

Como una bendición caída del cielo. El Salerm Puente Genil dará el pistoletazo de salida a esta nueva temporada tras conseguir una permanencia inesperada. Con un plantel renovado, los jugadores dirigidos por Migue García comienzan este nuevo curso con la ilusión renovada y con un objetivo claro: conseguir mantener la categoría un año más.

Y es que, el verano vivido en la localidad pontanesa ha sido de todo menos tranquilo. Tras consumir su descenso en La Unión durante la última jornada de la pasada campaña, la entidad dirigida por Francis Cabezas comenzaba la planificación para intentar volver a ascender lo antes posible. No fue hasta finales de julio, momento en el que la RFEF rechazó la inscripción del CD Unión Malacitano, cuando resurgió la esperanza de vivir otro año más en la cuarta división del fútbol español.

Tras pelear en los despachos el derecho de obtener esa plaza vacante por el mejor mérito deportivo, el organismo nacional aceptó la vuelta del conjunto rojinegro a Segunda Federación. Además, también aprobaron el cambio de grupo, del tres al cuatro, al que deberían pertenecer por situación geográfica, volviendo ahora a quedar enmarcados en la sección andaluza.

Una plantilla renovada

Aun así, la dirección deportiva pontanesa ha realizado hasta 15 incorporaciones para renovar una plantilla que ha perdido a jugadores que fueron muy importantes para Álvaro Cejudo -ahora parte del cuerpo técnico de Rubén de la Barrera en la UD Las Palmas de Segunda División, rival del Córdoba CF esta temporada- durante el pasado curso, como Tommy Montenegro, Iván Vela, Benito Del Valle o Joel Armengol. Pese a ello, la afición se ha ilusionado con nombres como el veterano Connor James -que llega del Real Jaén, recién ascendido a Primera RFEF-, Seth Vega -con varias temporadas en la categoría- y Virtudes -incorporado tras ascender con el Atlético Central-. Además, la entidad ha conseguido renovar a piezas fundamentales como Salva Vegas, Lalo Rodríguez o Rafita, quienes tuvieron una gran participación la última campaña.

Asimismo, también debuta en el banquillo del Manuel Polinario, Migue García. El joven entrenador, de tan solo 36 años, vive su primera experiencia dirigiendo. Lo hace en un club que conoce, ya que disputó hasta tres temporadas con la camiseta del Salerm Puente Genil. Para más inri, fue parte del cuerpo técnico el pasado curso, acompañando al propio Cejudo. Ahora, junto a Joaquín García -también exjugador del conjunto pontanés-, asume la responsabilidad de cerrar una permanencia lo antes posible.

Una pretemporada positiva

Con todo ello, ha conseguido realizar una gran pretemporada, con un gran balance positivo: tres victorias, ante Martos (0-2), Espeleño (2-0) y Pozoblanco (1-3); dos empates, ante Montalbeño (1-1) y Linares Deportivo (2-2); y una única derrota, ante el Recreativo Granada (1-2). Este próximo domingo, a partir de las 19.30 horas, tendrán su debut ante el Mijas Las Lagunas, lo hará de local, con el apoyo de una afición que respondió con ilusión a la permanencia sobre la bocina.