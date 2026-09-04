Todos quieren una permanencia tranquila: el objetivo de los equipos cordobeses de Tercera Federación

Vuelve a rodar el esférico en Tercera Federación y los clubes cordobeses volverán a la competición oficial en la quinta división del fútbol español. Tras el ascenso del Ciudad de Lucena y la continuidad del Salerm Puente Genil en Segunda Federación, hasta tres equipos de la provincia volverán a la competición este fin de semana: Córdoba B, Pozoblanco y Egabrense.

En la antesala del inicio de este nuevo curso, a priori, los tres cuadros cordobeses parten mirando a un mismo objetivo: mantener la categoría. Eso sí, no parten desde el mismo punto. Mientras el filial blanquiverde y el conjunto de Los Pedroches son ya dos de los habituales, los de Cabra vuelven a Tercera más de 30 años después, tras conseguir dos ascensos consecutivos.

La vuelta a Tercera desde la ilusión

Y es que los jugadores dirigidos por Rafael Escobar afrontan una temporada cargada de emoción. Así mismo se lo reconocía el mismo entrenador a este periódico: «Es un año ilusionante, después de dos ascensos consecutivos se puede notar en los aficionados y en la plantilla. Estamos expectantes por ver cómo competimos en igualdad de condiciones». Para más inri, el grueso de la plantilla que consiguió la promoción continúa un año más, algo que para el preparador es «importante, ya que tienen asimilados los conceptos de nuestro juego». Además, cuenta con un plantel joven que «querrá tirar la puerta de la Tercera Federación», sobre todo tras una pretemporada que deja sensaciones «positivas, más allá de los resultados, en el que los futbolistas nuevos han podido aprender sobre nuestro sistema».

De cara a este nuevo curso, la dirección deportiva ha buscado mejorar la plantilla con refuerzos de gran nombre. El más sonado es el de Rafa Capilla, que tras dos temporadas en el Salerm Puente Genil, una de ellas en Segunda Federación, se incorpora a las filas de Escobar. Asimismo, el cuadro egabrense ha conseguido la cesión de Rafa Castilla, procedente del Ciudad de Lucena, donde tuvo un rol importante en la rotación con Rafa Gálvez y José Cruz. Además, ha completado la plantilla con jugadores que llegan al María Dolores Jiménez Guardeño tras haber rendido a gran nivel en División de Honor, como Nacho Amo o Tiago Montenegro, siguiendo con la intención de tener un plantel joven.

El Egabrense celebrando su ascenso a Tercera Federación la pasada campaña. / Egabrense

Por su parte, el Córdoba B llega al inicio del año deportivo con varias caras nuevas y con bajas muy sensibles. De hecho, Diego Tristán no podrá contar con jugadores que durante la pasada campaña fueron muy importantes, como Mario Peregrina o Dani Lidueña, que continuará con su carrera en el Real Avilés Industrial de Primera Federación. El objetivo del filial blanquiverde pasa por la permanencia, aunque su mayor propósito es brindar canteranos al primer equipo, como explicó Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, con el ejemplo de Javi Antrás, Álex López o Marcelo Timorán. El propio técnico exponía en la previa del arranque liguero que «lo más importante es la continuidad del bloque», además de querer «trabajar a partir de nuestro final de temporada del año pasado y seguir evolucionando», con la base de «conceder poco y ser verticales».

Para suplir la dolorosa baja del punta almeriense, los de El Arcángel han renovado el ariete con el fichaje de Jens Olsson, quien fue máximo goleador del Logroñés Promesas en su ascenso a Segunda Federación. Y es que el delantero de origen sueco fue también el máximo artillero del Grupo XVI de Tercera, anotando 19 goles, cifras que le llevaron a debutar con el primer equipo riojano. Además, Tristán ha visto reforzada su centro del campo con la incorporación del canterano del Getafe, Adrián Roizo.

Por último, el Pozoblanco afronta esta nueva temporada tras conseguir una salvación holgada durante la pasada campaña. Ahora, con Gaspar Gálvez al frente, el cuadro de Los Pedroches buscará mantenerse en la categoría y, por qué no, soñar con algo más que la permanencia. En la línea de cumplir los objetivos, la dirección deportiva taruga ha decidido firmar a jugadores con trayectoria en la categoría y jóvenes que puedan irrumpir con fuerza en la misma. Por ejemplo, la contratación de David Muñoz, que con tan solo 23 años ya encadena tres años en Tercera, o Jesús Espejo 'Pepote', que con 21 años ha conseguido un ascenso a Segunda Federación con el Ciudad de Lucena y debutar en la misma categoría con el Linares.

El CD Pozoblanco celebrando un tanto durante esta pretemporada. / CD Pozoblanco

Los enfrentamientos de la jornada

Precisamente, el club pozalbense, que celebra su centenario durante este 2026, dará el pistoletazo de salida a este décimo grupo de la Tercera Federación. Los vallesanos viajarán hasta tierras gaditanas para medirse al Conil CF el próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 20.00 horas. Por otra parte, la primera jornada acogerá el primer duelo entre equipos cordobeses en el enfrentamiento entre el Egabrense y el Córdoba B fechado para el próximo domingo 6 de septiembre a partir de las 19.00 horas. El conjunto de Rafael Escobar recibirá al filial cordobesista en un partido que se disputará a puerta cerrada, tras una sanción impuesta por la RFAF la pasada temporada.