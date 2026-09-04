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Fútbol

El fútbol base, a debate en El Arcángel antes de los cuartos de final del Mundial de Clubes juvenil

El Juvenil B del Córdoba CF se enfrentará este sábado al Racing de Avellaneda, mientras Real Madrid, Málaga, Sporting de Portugal, São Paulo y Bayer Leverkusen también buscarán las semifinales

Los representantes del Sao Paulo, Racing de Avellaneda, Bayern Leverkusen y Sporting de Portugal, en la mesa redonda.

Los representantes del Sao Paulo, Racing de Avellaneda, Bayern Leverkusen y Sporting de Portugal, en la mesa redonda. / A.J. GONZÁLEZ

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Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El fútbol de formación internacional volvió a tener este viernes a Córdoba como punto de encuentro. El estadio de El Arcángel acogió desde las 18.00 horas una mesa redonda con representantes de varios de los equipos participantes en el Mundial de Clubes Juvenil de fútbol, competición que por segundo año consecutivo se disputa en distintos municipios de la provincia.

El encuentro permitió compartir experiencias y distintos puntos de vista sobre el fútbol base, la formación de jóvenes talentos y el complejo proceso que lleva a los jugadores desde las categorías inferiores hasta la alta competición.

Entre los participantes destacó Manuel Sanchís, exfutbolista del Real Madrid y de la selección española, además de embajador del torneo. La leyenda madridista compartió mesa con representantes del Sporting de Portugal, Wolverhampton, São Paulo y Bayer Leverkusen, en una conversación desarrollada en un ambiente distendido y centrada especialmente en la evolución de los jóvenes futbolistas.

A.J.González Córdoba Mesa redonda conferencia Mundial de clubes de fútbol juvenil

El público asistente, en la mesa redonda organizada por el Mundial de Clubes de fútbol juvenil. / A.J. González

Sorteados los cuartos de final

La jornada celebrada en El Arcángel coincidió, además, con la definición de los cuartos de final del Mundial de Clubes Juvenil, una ronda en la que continúa con vida el Juvenil B del Córdoba CF.

El conjunto blanquiverde afrontará este sábado uno de los encuentros más destacados de la competición frente al Racing de Avellaneda, vigente subcampeón del torneo. El partido comenzará a las 20.00 horas en el estadio Bartolomé Carmona Díaz 'Carmonilla', de Villanueva de Córdoba.

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A la misma hora, las 20.00 horas, Real Madrid y Málaga CF protagonizarán otro de los cruces de cuartos de final, en este caso en Puente Genil. La actividad comenzará varias horas antes. A partir de las 12.00 horas, Athletico Paranaense y Sporting de Portugal se medirán en Cabra, mientras que São Paulo y Bayer Leverkusen disputarán su eliminatoria en Pozoblanco.

Los emparejamientos de los cuartos de final del Mundial de Clubes juvenil.

Los emparejamientos de los cuartos de final del Mundial de Clubes juvenil. / Mundial de Clubes Juv

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