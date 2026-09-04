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Fórmula 1

La FIA le quita el podio de Mónaco a Gasly tres meses después

La máxima federación internacional restablece las penalizaciones al piloto de Alpine por exceso de velocidad en el 'pit lane' de Mónaco, devolviendo la tercera plaza a Isack Hadjar

Gasly rodando en Mónaco.

Gasly rodando en Mónaco. / Europa Press

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Queralt Uceda

Barcelona

Tres meses después de la disputa del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el 'culebrón' por las sanciones vuelve a ofrecer un nuevo episodio. La FIA ha emitido este viernes un comunicado para informar que, finalmente, la tercera plaza del podio será para Isack Hadjar, ausente este fin de semana en el GP de Italia por lesión. De esta forma, se aplica la sanción inicial a Pierre Gasly, quien se queda fuera del cajón.

El piloto de Alpine terminó tercero en Mónaco tras una carrera de enorme mérito. Era el primero para el francés desde Bakú 2021. Lo hizo en la que considera su cita de casa, puesto a la proximidad entre Montecarlo y Francia. No obstante, el limitador de velocidad marcó hasta en dos ocasiones que el francés había superado el exceso de velocidad en el 'pitlane' permitido durante la carrera, en 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente. La decisión le hizo perder 10 segundos en total, 5 por cada exceso, y pasó de tercer clasificado a séptimo. Tras la carrera, el podio fue para Isack Hadjar, quien subió a la tercera plaza.

Alpine protestó. Y presentó pruebas y alegatos para demostrar que existía un grave error de criterio, algo que la FIA aceptó a debatir desde el principio. Y es que durante aquel fin de semana, hasta cinco pilotos fueron sancionados por exceso de velocidad en el 'pit lane': el francés, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Franco Colapinto. Eso generó precocupación y la idea de que podría haber habido problemas con el sistema de bucles de cronometraje utilizado para controlar la velocidad en el pitlane. Este, para Alpine, podría haber sido el desencadenante de tantas sanciones.

Cinco días después, para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, la máxima federación internacional le devolvió el podio al francés. Eso generó un gran revuelo en el resto de escuderías, como McLaren y Red Bull, quienes presentaron recursos. Algo que ahora ha tenido consecuencias.

Ahora, tres meses después, le ha sido desacreditado el podio y Hadjar es el tercer clasificado de la carrera. Así lo hacía saber la FIA en un comunicado. "Tras la audiencia en la Corte Internacional de Apelaciones en París el 25 de agosto, las penalizaciones impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en la calle de boxes en Mónaco han sido restablecidas", expresaban. Lo que significa que el francés perderá su único podio del curso y que su compariota, Hadjar, será quien lo reemplace.

Por su parte, desde Alpine manifestaron su desacuerdo. "El equipo expresa su decepción y frustración con el fallo del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026", comenzaban diciendo.

Alpine cree que han sido "sancionados injustamente"

"Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y mantenemos firmemente que el coche número 10 no superó el límite de velocidad en el pitlane en ningún momento de la carrera, el equipo reconoce el fallo del panel de jueces en la reciente audiencia celebrada en París", expresaban.

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"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que hemos sido sancionados injustamente, el equipo está firmemente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene en una reñida y competitiva lucha por el campeonato. Este resultado no mermará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos al final de la temporada", sentenciaban.

Fuente: Sport

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