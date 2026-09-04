El Córdoba Futsal vence pero acaba sufriendo en la presentación ante su afición frente al Zambú Pinatar

El Córdoba Futsal regresó a Vista Alegre para cerrar la pretemporada antes del inicio liguero. Lo hizo ante Pinatar, en el partido de presentación de la temporada y que sirvió como homenaje para recordar a la figura de José Luis del Prado, gran precursor del fútbol sala cordobés. Los de David Fernández pasaron por encima (4-3) del conjunto murciano que, pese a ser de una categoría inferior -Segunda División-, acabó plantando cara a los locales.

El Córdoba tira de pegada en el inicio

El encuentro comenzó con un Córdoba Patrimonio que salió a dominar desde primera hora. Los blanquiverdes gozaron de varias ocasiones de peligro en las que se encontraron las respuestas de un gran guardameta rival, Jony, que evitó una mayor sangría. Palacio tuvo en sus botas el primero, cuando apenas había transcurrido un minuto de juego, después de deshacerse de su rival en un gran giro, pero su disparo lo acabó despejando el portero rival, al igual que hizo poco después con un remate de Pablo Ordóñez.

Este último, nueva incorporación, fue uno de los protagonistas en el primer tanto blanquiverde, tras asistir a Diego Tosina en una gran jugada coletiva a los ocho de juego. De hecho, el «21» fue una de las novedades del partido, ya que, en principio, el jugador iba a estar cedido en el Málaga Ciudad Redonda, pero tras el rechazo de la RFEF a la incripción de los de la Costa del Sol, el club ha optado por «repescarlo» y mantenerlo en la primera plantilla.

Los de David Fernández aprovecharon su buen arranque y poco después consiguieron aumentar la distancia, después de que Faly fusilara la meta rival tras un gran robo dentro del área. El cuadro califal siguió a lo suyo, dominando, y Zequi puso la guinda a primera mitad tras una gran jugada individual, que supuso el tercero. Pinatar intentó reaccionar y sacó portero-jugador, consiguiendo su recompensa a falta de de 20 segundos para el descanso, cuando Robles culminó una gran circulación de los visitantes para recortar distancias.

Momento en el que Zequi se deshace del guardameta rival y anota el tercer gol del Córdoba Patrimonio. / Edu Luque

Tras el descanso, paso atrás

Tras el paso por vestuarios, el conjunto murciano buscó segur acercándose en el marcador y gozó de dos ocasiones de peligro. La primera, tras una buena jugada, la rechazó Víctor sin problema. Más dificultad tuvo en la segunda, ya que, ayudándose del palo, evitó el segundo de los rivales tras una acción de pizarra al lanzamiento de una falta. De hecho, el guardameta cordobés tuvo que intervenir un par de veces más en la reanudación.

Todo cambió tras la expulsión de Nano que, tras hacer una falta y recibir la segunda amarilla, dejó a su equipo con un jugador menos. Los de Vista Alegre lo aprovecharon y pusieron más tierra de por medio en el marcador, gracias a un golazo de Peinado, que aprovechó la superioridad en la pista para batir la meta de Andoni, ingresado en la segunda parte. Los blanquiverdes estuvieron cerca de aumentar el marcador desde los diez metros, pero Ivi no pudo superar entonces al portero rival.

Faly realiza un regate durante el partido del Córdoba Patrimonio. / Edu Luque

Pinatar no se rindió y consiguió volver a acercarse gracias al juego de cinco. Fue obra de Domin que, tras una jugada rápida, mantuvo la tensión hasta el final, con el 4-2. De hecho, los murcianos, pese a ser un equipo de categoría inferior, pusieron contra las cuerdas a los blanquiverdes con el portero-jugador y anotaron el tercero a falta de un minuto, cuando Robles aprovechó un rechace en el área para anotar su segundo gol de la noche. El cuadro murciano no se rindió y gozó de una ocasión clara cuando apenas restaban treinta segundos, aunque Víctor evitó el empate con una gran parada. Y así culminó el pleito, con victoria, aunque ajustada y sufrida, de los de casa, que ya enchufan el «modo Liga».