Fútbol | Segunda RFEF
El Ciudad de Lucena llega a la Segunda Federación: la ilusión como estandarte para el debut celeste
El conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos reúne continuidad, juventud y experiencia en su primera participación en la cuarta categoría del fútbol español
José Gabriel López Viso
Tras años de lucha, frustraciones y desilusión, el Ciudad de Lucena se encuentra a escasas horas de iniciar la temporada más anhelada en su trayectoria histórica por su primera participación en Segunda Federación.
El objetivo desde el club es claro: asentarse en la categoría para seguir mirando al futuro con seguridad y crecimiento. Una idea que, desde la consecución del ascenso, ha sido premisa fundamental por parte de la dirección deportiva en la confección de la nueva plantilla.
Cobos, pilar esencial del proyecto
Y esa pretensión clave no podía fraguarse sin uno de los pilares esenciales del club celeste como es Antonio Jesús Cobos. El técnico cordobés fue la primera pieza del nuevo puzle que ha conformado Salva Serrano. Será su tercera temporada en el banquillo del estadio Ciudad de Lucena, imprimiéndose, igualmente, estabilidad en el resto de cuerpo técnico.
La cascada de renovaciones constituía otro de los factores prioritarios en la planificación deportiva. La permanencia de futbolistas determinantes como Nacho Fernández, Rafael Gálvez, Manu Molina o Alberto García, entre otros nombres de los 12 futbolistas que continuarán vistiendo esta temporada la elástica celeste, ha supuesto otro espaldarazo trascendental en la pretemporada
Con el primer objetivo cumplido, era turno de mirar lejos de tierras cordobesas. Con la voluntad de reforzar todas las líneas, con dos jugadores por puesto, se han incorporado a distintos perfiles: jugadores sub-23 con experiencia en la categoría, cromos con proyección provenientes de Tercera Federación, como el caso del delantero Diego Vargas, o contrastados en categorías superiores, por ejemplo, Alejandro Pavón con dilatada trayectoria en Primera Federación, cierran la lista de 24 fichas de este conjunto.
Una pretemporada de menos a más
Mientras la dirección deportiva realizaba estas últimas incorporaciones, la plantilla se ponía a las órdenes de Antonio Jesús Cobos en el mes de julio.
Un total de ocho encuentros ha disputado el Ciudad de Lucena en estas semanas previas al inicio de la competición. Dos victorias, cuatro empates y dos derrotas es el balance de los distintos ensayos afrontados, todos ellos con equipos de inferior categoría.
Más allá de los resultados, la dinámica del equipo ha trazado una línea ascendente, con un último partido, frente al Mancha Real, que, además de finalizar con victoria por 1-0, transmitió buenas sensaciones a la afición celeste con un equipo que se antoja muy similar al titular en estas primeras jornadas.
Con todos estos ingredientes, y con el fuego real a tan solo horas de comenzar, el Ciudad de Lucena afronta, junto a los más de 1.100 abonados lucentinos, una temporada histórica que comenzará este domingo, a las 18:00 horas, en tierras jienenses frente al Linares Deportivo.
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