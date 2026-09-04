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US Open

Alcaraz salva la trampa de Wu antes del momento de la verdad

El tenista murciano solventa en tres sets la tercera ronda y se cita con Tommy Paul en unos octavos de final de mucho nivel

US Open | Wu Yibing - Carlos Alcaraz, en imágenes

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US Open | Wu Yibing - Carlos Alcaraz. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

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Albert Briva

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Carlos Alcaraz ya está de nuevo en los octavos de final del US Open tras superar en un trabado encuentro al tenista chino Yibing Wu (6-3, 6-4 y 6-1). Sabía el murciano que la prueba ante Wu iba a ser mucho más complicada de lo que muchos pudieran pensar, y pese a solventarla sin ceder un solo set, la tuvo que trabajar y mucho.

Con la victoria, son ya 17 triunfos consecutivos en partidos de Grand Slam, aumentando la que ya es la mejor racha en toda su carrera. Para buscar otra más, el murciano sabe que deberá subir todavía más su nivel, con el siempre difícil Tommy Paul esperando en la jornada de este próximo domingo.

Sobre todo deberá mejorar Alcaraz las prestaciones al servicio y la regularidad con la derecha, que por momentos entregó demasiados errores no forzados, llegando a hacer que el propio tenista murciano se desesperara en algún momento sobre la pista.

No ayudó en ello el ritmo que propuso Wu desde el inicio, haciendo imposible que Alcaraz pudiera encontrar regularidad en el juego. El chino, como ya es habitual en él, jugó a romper la pelota a poco que podía sin temer al fallo. 35 errores no forzados acabó sumando, dejando en anécdota los pocos intercambios largos que se pudieron ver en el partido.

Pese a ello, el murciano supo encontrar la fórmula de buen inicio y pese a que Wu pudo responder a mediados del primer set arrebatando el servicio de Alcaraz, el de El Palmar no tuvo dificultad para volver a tomar las riendas e imponerse en el primer parcial.

Parecía que la inercia iba a seguir en el segundo, con ventaja inicial de nuevo para Carlitos, que nuevamente se vio sorprendido por un Wu que endureció mucho el encuentro. Juegos largos y trabados intercambiando errores y aciertos entre ambos jugadores, se fue el segundo set hasta la hora de juego, terminando con una rotura de Alcaraz que le ponía los octavos de final a tiro.

Con el marcador ya muy en contra, la confianza de Wu se fue apagando y sus fallos dejaron muy a placer de Alcaraz la resolución de un set que entregó el billete para la segunda semana.

Otro nivel en octavos

Más allá del marcador, no fue el partido más cómodo para un Alcaraz que sigue cogiendo ritmo antes de una prueba que será de un nivel muy superior a lo vivido hasta el momento.

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Tommy Paul superó en un intenso partido al kazajo Alexander Bublik (6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1 y 6-3) para ser el rival del murciano en la siguiente ronda. Ya era previsible que el camino se empezará a poner duro a partir de la cuarta ronda y pese a los muchos favoritos que han ido cayendo por el camino, no ha sido el caso del estadounidense, que obligará a buen seguro a mejorar el nivel mostrado hasta ahora para Alcaraz.

Fuente: Sport

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