US OPEN
Remontada autoritaria de Alcaraz para dar otro paso en su regreso
El murciano remonta a Faria y pone rumbo a la tercera ronda, donde le espera Yibing Wu
Tras un regreso que sorprendió a todos por la facilidad en el que lo saldó, Carlos Alcaraz tuvo que dar otro salto más de nivel para superar a Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2) para obtener el acceso a la tercera ronda del US Open. Sin encontrar todavía el ritmo habitual y la fluidez de bola a la que nos tenía acostumbrados antes de la lesión, algo más que normal a estas alturas, el murciano tiró de carácter para lograr una reacción fulminante y acabar con las intenciones del portugués, que sorprendió en el primer set.
Supo tirar de carácter Alcaraz cuando el partido más lo necesitaba y acabó firmando puntos con su sello habitual de dejadas y globos, algo que no se vio en su debut y que hace ver que poco a poco empieza a sentirse mejor en pista.
Empezó con más ritmo el murciano que en el primer día ante Safiullin, aunque el buen hacer de Faria contrarrestó los intentos iniciales del murciano y consiguió hacerse fuerte desde la potencia de sus golpes, sobre todo en el saque y la derecha. Aguantó bien el portugués las primeras embestidas de Alcaraz y tras pasarlo mal con el saque supo aprovechar algunos errores del español para romper su servicio y con ello, el set.
Se apuntó el break y jugó sus mejores turnos al servicio ante un Alcaraz que parecía haber perdido un poco de energía en pista.
8-0
Se ponía cuesta arriba el partido y todavía más con las dos opciones de rotura en contra para Alcaraz en el juego inicial del segundo set, pero con carácter y minimizando riesgos no solo consiguió revertir el turno de saque, sino que empezó a hacer caer los juegos de su lado de uno en uno. Faria puso un poco de su parte empezando a fallar mucho más, sobre todo con el saque, con el que acabó cometiendo más de diez dobles faltas.
Lo aprovechó bien Alcaraz y cambió la inercia del partido consiguiendo poner un rosco en el segundo set y la ventaja inicial en el tercero, que pese a que la pudo contrarrestar Faria frenando la sangría de juegos, la volvió a tomar acto seguido el murciano para no dejarla ya escapar más.
Al portugués se le agotaron las fuerzas y ni el paso por vestuarios le valió para frenar la efervescencia de un Alcaraz que no bajó ya más el ritmo y a placer completó una remontada que lo lleva hasta la tercera ronda, donde le espera Yibing Wu que llega a la cita tras superar a los australianos Walton y Duckworth en las rondas anteriores sin haberse dejado un solo set en el camino.
En cuanto a números, son ya 16 las victorias que acumula consecutivamente Alcaraz entre el pasado US Open, el Open de Australia de este mismo año y la presente edición del Grand Slam neoyorquino, en el que espera defender la corona y conseguir lo que nunca nadie ha podido hacer desde Federer en 2008.
Para ello, otro paso de gigante ya está hecho. Remontada al bolsillo y otra ronda más.
Fuente: Sport
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