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A LOS 31 AÑOS

Marcos Llorente se retira por sorpresa de la selección: "Muchos no lo entenderéis"

El futbolista del Atlético asegura que tomó la decisión antes del verano, con independencia de que fuera o no convocado al Mundial

Marcos Llorente, junto a Baena, Grimaldo y Pubill, tras ganar el Mundial.

Marcos Llorente, junto a Baena, Grimaldo y Pubill, tras ganar el Mundial. / AFP7 vía Europa Press

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Marcos Llorente ha anunciado por sorpresa su decisión de retirarse de la selección española de fútbol, con la que se coronó campeón del mundo hace mes y medio. El lateral de 31 años no explica las razones de su retirada internacional, pero asegura que es una decisión "personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida" que tenía clara desde antes del verano, fuera o no convocado para el Mundial.

El futbolista del Atlético, un raravis del fútbol por muchos motivos, asume que "muchos no lo entenderéis" y afirma que es "consciente" de que aún es joven y podría seguir defendiendo los colores de España si seguía "haciendo las cosas bien". Su decisión, sin embargo, es firme.

"Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días [la concentración mundialista]. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo", explica Llorente en sus redes sociales, remarcando que "ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia".

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Llorente deja la selección de la bicampeona del mundo tras 27 partidos internacionales y el Mundial de este año como único título. Estuvo en la preselección para la Eurocopa 2024, pero fue finalmente uno de los descartados y cuando aquello sucedió ya dejó claro que la selección no le quitaba el sueño. Antes, había participando en la Eurocopa 2020 y en el Mundial 2022, con Luis Enrique como seleccionador.

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Fuente: El Periódico

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