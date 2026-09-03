El Córdoba Patrimonio vuelve a Vista Alegre para cerrar la pretemporada ante Zambú CFS Pinatar

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad cerrará la pretemporada este próximo viernes (20.00 horas) ante Zambú CFS Pinatar. Además, el encuentro, disputado en un Vista Alegre renovado, servirá como presentación para que la afición empiece a conocer a las caras nuevas que vestirán la camiseta blanquiverde durante esta temporada.

Cierre de la pretemporada

Los de David Fernández se medirán ante un conjunto que milita en la categoría de plata del fútbol sala nacional y que afronta este nuevo curso tras quedar a las puertas de ascender la pasada campaña cayendo en la final del play off frente al Zaragoza. Por otro lado, el cuadro cordobés prepara la cita después de caer en la tanda de penaltis ante el Jaén Paraíso Interior en la final de la Copa de Andalucía.

La plantilla del Córdoba Patrimonio durante una sesión de entrenamiento en Vista Alegre. / A.J. González

Y es que, el Córdoba Futsal cerrará una pretemporada en la que se ha medido a equipos de cuatro categorías diferentes: Tercera División (Santaella), Segunda División B (Virgili de Cádiz), Segunda División (Avanza Futsal, durante la Copa de Andalucía, y Pinatar) y Liga Prime (Manzanares y Jaén Paraíso Interior, en la competición autonómica). El balance, a falta del último test, es positivo, con tres victorias, un empate y una derrota. Eso sí, los blanquivedes no han podido ganar ante los rivales de su misma categoría, igualando a Jaén y cayendo contra los manchegos como visitante. Aun así, la imagen ofrecida ante ambos cuadros deja sensaciones positivas de cara al comienzo de este nuevo curso.

Estreno en Vista Alegre

Asimismo, este duelo tiene un componente especial al tratarse del primer partido que disputarán los de David Fernández en el parqué renovado de Vista Alegre. Para más inri, el encuentro se jugará en la antesala del arranque liguero, con poco más de una semana para su debut en el nuevo formato de la máxima competición nacional. Este será el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 16.30 horas, ante El Ejido.

Pero antes, el Córdoba Futsal tendrá que medirse al Pinatar en el I Trofeo Clínicas Dr. Galán, que funcionará también como memorial para José Luis del Prado. Y es que, el club dirigido por José García Román vuelve a rendir homenaje a una de las figuras históricas más importantes del fútbol sala cordobés, como ya hizo en diversas ocasiones, incluso nombrando al trofeo de pretemporada con el nombre de quien fue uno de los mayores exponentes del deporte en la capital califal.