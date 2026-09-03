Alba Torrens, capitana de la selección española, antes del Mundial: “El baloncesto te enseña a exigirte, pero también a perdonarte”

Cuatro Mundiales. Se dice rápido, pero la carrera de Alba Torrens (37 años) es única. La capitana de la selección española de baloncesto afronta en Berlín su cuarto Mundial. Y puede que sea el último (o no). Se ha ido haciendo la pregunta con el paso de los años. Aún no sabe la respuesta, pero sí tiene claro que el baloncesto ha sido un factor clave que la ha ayudado a construirse como persona. Será la líder del equipo. Además de capitana, es la única jugadora con experiencia en un Mundial de las 12 elegidas.

¿Cómo está?

Ahora mismo, lo primero, agradecida y feliz de poder volver a formar parte de este equipo, de la selección. Para mí siempre ha sido un sitio muy especial y nunca he dado por hecho mi presencia. Siempre he trabajado para tener la oportunidad de estar. Estoy con ilusión y ganas. Eso se traduce en la motivación, en el trabajo de cada día y, sobre todo, de compartir momentos tanto dentro como fuera de la pista con un equipo muy especial.

¿Cómo vive estos días previos al cuarto Mundial?

No lo pienso mucho, la verdad. Lo que me hace mucha ilusión es que el equipo, que la selección, vuelva a estar ante las puertas de una competición como el Mundial, después de no haber estado en el último. Cuando estás dentro tantos años ves que el trabajo es de muchas personas, no solo de las jugadoras que se ven, sino también del trabajo de Miguel, de todo el staff, de Elisa, de toda la federación... Cuando llevas muchos años esto lo valoras mucho. Es una felicidad compartida que va más allá de ti. Te alegras por el hecho de que volvamos a estar en el Mundial y lo vivo un poco así, con la mentalidad de sumar al equipo. Tenemos un objetivo común, que es dar nuestra mejor versión, tanto cada uno en su parte como equipo.

Alba Torrens, capitana de la selección española de baloncesto, afronta una nueva concentración “con la mentalidad de sumar a un objetivo común” y de estar en la lista definitiva de 12 jugadoras que disputarán el Mundial de Berlín, un equipo que le "ilusiona" y del que está segura que "va a competir". A las puertas de un nuevo reto internacional con la selección, Torrens repasa con EFE su trayectoria, las medallas conseguidas en los tres Mundiales en los que ha participado, lamenta la final perdida contra Estados Unidos y se muestra esperanzada ante la cita berlinesa (4-13 septiembre).-EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

¿Cuál es el objetivo que se marca individualmente y que se marca el equipo para este Mundial?

Yo creo que la selección siempre se ha caracterizado por crear el mejor equipo. Creo que esto siempre ha sido la clave de todos los éxitos que hemos tenido. El mejor equipo en la pista y el mejor equipo fuera. El tiempo nos ha demostrado que cuanto más equipo eres, normalmente hay mejores resultados. Creo que ese es el objetivo. Hay muchos miniobjetivos, tanto tácticos como técnicos, como también objetivos de equipo. Pero creo que la mentalidad es ser cada día un poquito mejores, estar mejor conectadas, jugar un poquito mejor y estar en nuestra mejor versión. Trabajar el día a día, que las ganas de estar ahí no nos quiten lo que queremos. No esperar qué puede pasar o tener expectativas, sino pensar en qué podemos hacer ahora para prepararnos lo mejor posible.

¿El Mundial se disfruta o se sufre más?

Yo supongo que es la dualidad de todo. Como en todo, siempre están las dos partes y creo que no sería realista, pero no le pondría sufrir. Cambiaría la palabra. Creo que disfrutas de estar aquí. Como decía, ya no solo por estar a las puertas de un Mundial, sino también por el equipo que se ha formado, por el ambiente que hay y por lo que se disfruta cada pequeño momento. Después sí que está esa tensión buena. Es un reto. Al final, ese reto es dar lo mejor de ti. No diría sufrimiento, sino ese reto de ser tu mejor versión y también la mejor versión del equipo.

¿Cómo ha cambiado Alba desde el primer Mundial hasta ahora?

Espero que un poco [ríe]. Un poquito seguro. Cada persona va haciendo una evolución. No sé si he cambiado yo, pero sí que ha podido cambiar la perspectiva: cómo ves las cosas, cómo las sientes, cómo las percibes. Creo que es más un poco la visión. A lo mejor hay cosas que son las mismas, pero tú las ves diferentes. Y después intentas aportar en cada momento en el rol que estás y aportar al máximo en la mentalidad. No ha cambiado lo que siempre ha sido el objetivo: sumar. Pero sí que mi rol ha ido cambiando en los diferentes años y en los diferentes campeonatos. Siempre con esa mentalidad de sumar al equipo y con esa exigencia, responsabilidad y compromiso de buscar tu mejor versión para el servicio del equipo.

1Alba Torrens during the Media Day of the Spanish Women's National Basketball Team at Centro Deportivo Municipal Triangulo de Oro on August 12, 2026, in Madrid, Spain. DEPORTES Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

¿De cara a este Mundial ha asumido el papel de mentora, de guía de las jóvenes?

Es un camino de doble sentido. Creo que realmente en la diversidad está la fuerza y que nos aportamos mutuamente. No es unidireccional, de que yo pueda tener más experiencia y sea la que diga, hable o comente. Va en todas las direcciones. Creo que todas aportamos, todas sumamos. Hay muchos momentos. Es un liderazgo compartido. Hay muchas situaciones y en cada momento creo que hay jugadoras que cogen ese mando, ese rol de liderar, tanto dentro como fuera de la pista. Creo que esa también es una fuerza. Cuando ves que todas queremos sumar hacia una dirección, por mi parte también intento hacer lo mismo. A veces, cuando se te ocurre una idea brillante que decir, primero me pregunto si la hago yo. Si tú piensas que alguna cosa puede ayudar al bien común y la puedes aportar haciéndolo. Seguro que hay momentos que acierto y seguro que hay momentos que me equivoco, pero sí que intento mirar en conjunto, mirar por el objetivo común y sumar tanto dentro como fuera de la pista.

Son muchos años compitiendo al máximo nivel. ¿Qué cree que ha aprendido sobre si misma y también sobre el baloncesto?

Creo que el baloncesto ha sido para mí una herramienta de autoconocimiento y de ensayo de sentir muchas emociones. Creo que me ha retado en muchos sentidos, al final, a mejorar mi mejor versión. Te enseña a exigirte, pero también a perdonarte. Te enseña a ganar, pero también a perder. Al final es como todo y es encontrar ese balance. Te enseña a tener un compromiso total. Al final no lo separo de quien soy o de mi vida, sino que ha sido mi manera de vivir. Ha sido para mí una herramienta para evolucionar. Podría decir que me ha retado a poder ser mejor en todos los sentidos.

Ha repetido en varias ocasiones en entrevistas que al baloncesto no le pide, sino que le agradece. ¿El qué?

La oportunidad de poder vivir un sueño desde pequeñita. El poder haber vivido todas las experiencias que he vivido, compitiendo al máximo nivel en diferentes campeonatos, países y situaciones. Todo lo que me ha enseñado y me ha retado. Y, sobre todo, las personas que he encontrado en el camino y con las que también he podido compartir este camino. Realmente me siento muy afortunada y agradecida de todo lo vivido. Por eso ahora mismo no pido nada más, sino que me pregunto qué le puedo seguir dando.

¿Se ha planteado si este será el último Mundial?

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Llevo ya unos años haciéndome esta pregunta, porque al final eres muy consciente de que en algún momento tu carrera acaba. Creo que como deportista también tienes un proceso que puedes trabajar y aceptar para cuando llegue ese final. Ahora mismo no te sabría decir cuándo será. Sé que llegará en algún momento. No sé cuándo será. Lo que sí que puedo decir es que son muchas veces las que me hago la pregunta, que intento ser honesta conmigo misma y con el juego. Mi objetivo es irme en paz. Creo que ese puede ser el mejor trofeo de la carrera.