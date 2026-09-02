Moeve Fútbol Zone 2x01: El cierre de mercado de fichajes de verano, en directo

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Moeve Fútbol Zone 2x01: El cierre de mercado de fichajes de verano, en directo

Moeve Fútbol Zone estrena nueva temporada con un programa especial dedicado al cierre del mercado de fichajes. Un directo en el que se seguirá minuto a minuto todo lo que ocurra durante las últimas horas del mercado, con la última hora de las operaciones, los rumores y los fichajes. El programa contará con un enviado especial desde las oficinas de LaLiga en Madrid y otros enviados desplazados a diferentes puntos de interés para conocer de primera mano toda la actualidad. Además, se repasará y analizará lo más destacado de la jornada en el fútbol español, con Albert Fernández e Irati Vidal como tertulianos y la participación de una amplia red de colaboradores de SPORT, que aportarán información, análisis y diferentes puntos de vista sobre la actualidad futbolística. Todo, a partir de las 22h, con Christian Blasco a los mandos en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.