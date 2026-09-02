Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cobertura del paroAsí queda la plantilla del Córdoba CFNélson Monte, nuevo refuerzo del CCFCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaNuevo mercadillo del Sector SurInforme jurídico de los cines de veranoPérgola Duque de RivasPlan turístico de grandes ciudadesIndignación en Las MorerasImagen del niño del hombre fallecido en redesObituario de Manuel CerratoDespedida de los niños saharauisMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaZarzuela Crisis de CeutaAntonio García, nuevo entrenador de porteros de EspañaParque de bomberos de MontoroPrecio del alquilerRuta del Caimán 2026
instagramlinkedin

US OPEN

Aplazado el partido de Badosa cuando estaba a 2 puntos de la victoria a una jornada de miércoles con Jódar y Alcaraz

La lluvia que cayó sobre Nueva York obligó a aplazar el encuentro de Badosa cuando estaba muy cerca de cerrar su partido contra la australiana Daria Kasatkina

Badosa y Jódar, en el US Open.

Badosa y Jódar, en el US Open. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

Paula Badosa regresó a competir este martes por primera vez desde julio y estaba a dos puntos de la victoria contra la australiana Daria Kasatkina (6-1 y 5-4, 40-40) cuando la lluvia obligó a interrumpir el partido y a aplazarlo al miércoles. Ya había tenido dos bolas de partido, sin poder aprovecharlas, cuando la lluvia empezó a caer en Nueva York, en una jornada muy marcada por los problemas meteorológicos.

Badosa no jugaba desde los cuartos de final de Hamburgo y su ausencia de las pistas en superficie rápida fue aún más larga y se remontaba al pasado marzo en Miami. La española, nacida en Nueva York, también llevaba mucho tiempo esperando volver a pisar las pistas de Flushing Meadows tras su renuncia por problemas de espalda en 2025.

Jornada de miércoles con Jódar y Alcaraz

A su vez, la lluvia caída de manera intermitente este martes en Nueva York también obligó a aplazar a hoy miércoles el estreno del español Rafael Jódar en el Abierto de Estados Unidos. Jódar, número 13 del mundo, iba a medirse con el chino Yunchaokete Bu, número 124, el pasado martes, pero finalmente jugará en la pista 17 este miércoles, no antes de las 12.30 de Nueva York.

El español, de 19 años, ha vivido una primera temporada extraordinaria en el circuito ATP y fue recientemente finalista en el torneo de Washington DC. Este miércoles también volverá a competir Carlos Alcaraz, que cerrará el programa nocturno en la pista Arthur Ashe contra el portugués Jaime Faria, en un partido correspondiente a la segunda ronda.

Noticias relacionadas

Bouzas pasa de ronda

Sí pudo avanzar Jessica Bouzas, número 105 del ránking mundial, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número 5. La española será rival de la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que doblegó a la estadounidense Thea Frodin, número 585. Por otro lado, la también española Kaitlin Quevedo cayó 6-4 y 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima favorita.

Fuente: Sport

Añádenos en Google
  1. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  2. La Universidad de Córdoba estrena cinco nuevas titulaciones en el curso 2026/2027: un grado y cuatro másteres
  3. El Córdoba CF juvenil cede ante el Real Madrid en su estreno en el Mundial de Clubes
  4. Indra activa el acuerdo con Hanwha para fabricar el obús que montará Escribano en su fábrica de Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos
  6. Vecinos de Los Poleares de Lucena denuncian un importante movimiento de tierras a escasos metros del arroyo de Agua Nevada
  7. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer
  8. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas: hoy comienza un fenómeno de "calor muy intenso"

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas: hoy comienza un fenómeno de "calor muy intenso"

La RD Congo supera la barrera de los 3.000 muertos por el brote de ébola

La RD Congo supera la barrera de los 3.000 muertos por el brote de ébola

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre
Tracking Pixel Contents