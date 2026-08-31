El Córdoba CF juvenil cede ante el Real Madrid en su estreno en el Mundial de Clubes

El Córdoba CF no pudo comenzar con victoria su participación en el Mundial de Clubes juvenil, aunque ofreció una imagen competitiva ante el Real Madrid. El conjunto blanquiverde cayó por 1-4 en El Arcángel después de mantener a raya al cuadro madridista durante buena parte del encuentro. Pablo Ibáñez, por partida doble, y Álvaro Rivera, de penalti, marcaron para los blancos, mientras que Aitor León puso el tanto cordobesista en un tramo final en el que la grada volvió a creer en la remontada.

Y es que no era una noche cualquiera en El Arcángel. Alrededor de un millar de aficionados se dieron cita en las gradas para asistir al estreno del certamen -por segundo año consecutivo localizado en la ciudad-, pero también para contemplar de cerca a algunos de los talentos que, quién sabe, pueden acabar protagonizando grandes escenarios dentro de unos años. El Córdoba CF y el Real Madrid fueron los encargados de levantar el telón de un torneo que reúne a algunas de las mejores canteras internacionales. Y entre el público, además de familiares y cordobesistas, no faltaban miradas especialmente atentas.

Porque en un torneo así también se juega otro partido en las gradas. El de los posibles ojeadores pendientes de una carrera, un control, un desmarque o un disparo que pueda marcar la diferencia. Jóvenes futbolistas que hoy juegan en el feudo califal y que mañana pueden hacerlo en otros grandes estadios. El escaparate era inmejorable.

Un escaparate con muchos ojos

También para los más pequeños. En las primeras filas se podían ver niños vestidos con la camiseta del Córdoba CF, apoyando a los suyos, aunque con la ilusión añadida de tener delante a una cantera como la del Real Madrid. La camiseta blanquiverde no impedía admirar al rival. «Dame tus guantes», gritaba un niño cordobesista a uno de los jugadores madridistas, mientras seguía con atención cada movimiento del conjunto blanco.

Lance del encuentro entre el Córdoba CF juvenil y el Real Madrid. / Víctor Castro / COR

El ambiente acompañó desde el inicio. Cada aproximación departamental a la portería rival encontraba respuesta desde la grada. Al son de «Córdoba, te quiero, te vengo a ver», los aficionados blanquiverdes intentaban arropar a los suyos ante uno de los grandes nombres del fútbol mundial.

El Córdoba CF no se arruga

Y el equipo cordobesista respondió sobre el césped. El Córdoba CF salió sin complejos y durante buena parte del primer tiempo consiguió discutirle el dominio a un Real Madrid que, pese a su nombre y a la calidad individual de sus jugadores, tuvo que mantenerse alerta. Los blanquiverdes encontraron espacios y fueron capaces de acercarse con peligro a la portería madridista.

La ocasión más clara llegó en el minuto ocho. Mengual estuvo a punto de abrir el marcador después de una acción que levantó a buena parte de los aficionados de sus asientos. Fue el primer aviso serio de un Córdoba CF que no parecía dispuesto a ejercer de simple anfitrión en el estreno del torneo.

Cada llegada blanca, un suspiro

La respuesta del Real Madrid obligaba, eso sí, a no perder la concentración. Cada vez que los blancos conseguían aproximarse al área local, la grada cambiaba el tono. En el minuto 35, Jairo Morilla probó fortuna con un disparo de mucha potencia. El chut llevaba peligro, pero el meta blanquiverde respondió con seguridad para evitar el tanto.

Lance del encuentro entre el Córdoba CF juvenil y el Real Madrid. / Víctor Castro / COR

El marcador seguía sin moverse. Y al descanso, las sensaciones eran incluso mejores para el Córdoba CF: más llegadas de peligro, personalidad ante un rival de enorme potencial y una grada entregada a los suyos.

Una segunda parte diferente

El escenario cambió tras el paso por vestuarios. El Real Madrid dio un paso hacia delante e intentó ir a por todas, obligando al Córdoba CF a emplearse a fondo para contener el empuje madridista. Los blanquiverdes, sin embargo, continuaban firmes y concentrados. Incluso tuvieron la fortuna de su lado en una de las acciones más peligrosas del partido.

Un buen pase de Álvaro Rivera encontró a Jairo Morilla, que consiguió finalizar la jugada, aunque su disparo terminó estrellándose contra el palo. La madera evitó el primer gol del Madrid y permitió al Córdoba CF seguir resistiendo. El conjunto madridista no cesaba en su empeño. La afición cordobesista trataba de animar a los suyos mientras el gol se le seguía resistiendo al rival.

La igualdad terminó rompiéndose en el minuto 60. Pablo Ibáñez apareció para adelantar al Real Madrid con un buen chut que puso el 0-1 en el marcador. El Córdoba CF se veía obligado a dar un paso adelante y buscar una reacción, mientras el cuadro madridista encontraba cada vez más espacios. Diez minutos después llegó un nuevo golpe. El colegiado señaló penalti a favor del conjunto blanco y Álvaro Rivera no falló desde los once metros para establecer el 0-2. El partido se complicaba para los blanquiverdes, que apenas tuvieron tiempo para reaccionar antes de recibir el tercero.

Tres minutos que ponen cuesta arriba el partido

En el 72', Pablo Ibáñez volvió a marcar. El delantero madridista culminó una buena jugada para firmar el 0-3 y poner una distancia que parecía definitiva. El Córdoba CF había conseguido resistir durante una hora, pero tres goles en apenas doce minutos cambiaron por completo el escenario del encuentro. Aun así, los blanquiverdes no bajaron los brazos.

Dos minutos después del tercer tanto madridista llegó la respuesta del Córdoba CF. Aitor León recortó distancias en el minuto 74 para poner el 1-3 y volver a levantar a la grada de El Arcángel. El tanto se celebró con enorme entusiasmo entre la afición cordobesista, que volvió a empujar a los suyos en busca de una reacción. El Córdoba trató de aprovechar el impulso y no renunció a seguir compitiendo pese a la desventaja.

El Madrid sentencia

El conjunto blanquiverde mantuvo el esfuerzo durante el tramo final, pero el Real Madrid terminó por cerrar definitivamente el encuentro en el minuto 80. Un nuevo tanto del cuadro madridista estableció el 1-4 y acabó con cualquier opción de reacción cordobesista.

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El marcador ya no se movió más y el Córdoba CF terminó cayendo en su estreno en el Mundialito. Una derrota ante uno de los grandes referentes del fútbol formativo, pero también una primera experiencia exigente para un conjunto blanquiverde que dejó buena imagen.