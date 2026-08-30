Balonmano
El Rahi Sepisur Adesal planta cara al Málaga Costa del Sol en la final de la Copa de Andalucía
El conjunto que entrena Rafa Moreno pelea durante todo el encuentro pero acaba cediendo por 22-31 ante un rival de superior categoría y habitual en Europa
El Rahi Sepisur Adesal no pudo dar la sorpresa en la final de la Copa de Andalucía de balonmano femenino. El conjunto cordobés cayó por 22-31 ante el Málaga Costa del Sol en un encuentro disputado en Vélez-Málaga. El equipo que entrena Rafa Moreno compitió con intensidad y mantuvo el pulso durante buena parte de la primera mitad, pero terminó sucumbiendo ante la mayor profundidad de plantilla de un rival acostumbrado a disputar cada temporada competiciones continentales.
El Adesal empieza mejor
El conjunto de La Fuensanta entró mejor al partido y consiguió ponerse por delante en los primeros compases. En el minuto 10, el marcador reflejaba un 4-2 favorable al Adesal, que había logrado frenar inicialmente el potencial ofensivo malagueño. Sin embargo, varias pérdidas de balón castigaron a las cordobesas y permitieron al Costa del Sol encadenar un parcial de 0-5 que dio la vuelta al marcador hasta el 4-7. Rafa Moreno solicitó tiempo muerto para detener la dinámica y el equipo consiguió estabilizarse.
El Costa del Sol abre brecha
A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de intercambio de goles. El Málaga Costa del Sol consiguió mantener la iniciativa y alcanzó el descanso con una ventaja de 12-16. La diferencia todavía permitía al Adesal mantenerse dentro del partido, pero en la segunda mitad el cuadro malagueño terminó imponiendo su mayor fondo de armario. La renta fue creciendo progresivamente hasta alcanzar los nueve goles a falta de diez minutos (19-28).
Minutos para toda la plantilla
Con el resultado prácticamente decidido, ambos técnicos aprovecharon el tramo final para repartir minutos entre las jugadoras convocadas. El partido terminó con el definitivo 22-31, un marcador que reflejó la diferencia existente entre dos equipos que compiten en categorías distintas. Pese a la derrota, el Adesal completó una prueba de máxima exigencia dentro de su preparación para una temporada en la que volverá a competir en División de Honor Oro. Carla Montero, con cinco tantos, fue la máxima realizadora del equipo cordobés.
La Liga, siguiente gran objetivo
El Rahi Sepisur Adesal continuará ahora con su preparación de cara al inicio de la competición oficial. El regreso a la Liga está previsto para el próximo 26 de septiembre, cuando el conjunto de Rafa Moreno visite la pista del UCAM Murcia.
Ficha técnica:
31 - Costa del Sol Málaga: Merche Castellanos, Martina Romero (1), Nayra Solís (1), Ana Sánchez, Sofía Sánchez (2), María Grasielly (3), Daniela Marfil, Rocío Campigli (2), Martina Villalva (1), Espe López (1), Bárbara Piñeira (1), Ariana Montserrat (5), María Sancha (3), Micaela Rodrigues (3), Maider Barros (3), Nicxon Clabel (2) y Ekaterina Zhukova (3).
22 - Rahi Sepisur Adesal: Inmaculada García-Navas y Viktoria Mykhaylenko (porteras), Bruna Simionato (1), Carla Martos (1), Laura Caler, Susana Martín (1), Zoe Turnes (3), Carla Montero (5), María González (2), Mary Rodrigues (3), Ángela Ruiz (4), María Jesús Miranda (1), Daniela Jerónimo y Jessica Oliva (1).
Parciales: 1-1, 2-4, 7-4, 11-6, 12-8, 16-12, 18-12, 21-14, 23-16, 28-19, 30-21 y 31-22.
Árbitros: María Sánchez y Eva Sánchez. Excluyeron a Solís, del Costa del Sol Málaga y a Simionato y Jerónimo, por el Adesal.
Cancha: Municipal de Vélez-Málaga.
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