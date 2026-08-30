Márquez vuelve a rugir en el Mundial con otra exhibición bestial en Aragón

Mientras el Marc ‘miniyo’ Solés, su fan de 8 años, ganaba la primera carrera de hoy en Alcarrás y debía retirarse en la segunda al perder aceite la horquilla delantera de su minimoto de 110cc, Marc Márquez (Ducati), el mayor, el nueve veces campeón del mundo, el maestro, su tutor, su asesor, protagonizó otra exhibición tremenda (novena victoria en Aragón) en el gran premio de Motorland (Alcañiz), que, sumada al triunfo del sábado, le permite coronar los 37 puntos totales que perseguía y acercarse un poco más, pasando de estar a 40 puntos de Jorge Martín (Aprilia), el líder y vivir pegadito a ‘Martinator’, a solo 19 puntos, restando aún 333 en juego.

Y eso que el Marc grande, el inmenso, el casi invencible, estuvo a punto de sufrir una avería parecida a la ‘miniyo’, que hubiese arruinado su tremendo doblete. “Pues sí, me la tenía que jugar, de nuevo, en la primera curva, me he metido por dentro, he pasado, como ayer, a Marco (Bezzecchi), pero me he olvidado de levantar la suspensión trasera de mi Ducati y, cuando he encarado la doble curva 2/3, la moto ha perdido tracción, me han pasado Marco y Pedro (Acostra), teniendo que cambiar totalmente los planes”.

Pero ‘Il Cannibale’, si algo tiene, es la capacidad de improvisar, de cambiar el guión, de buscar soluciones a todo. “Una vez recuperada la estabilidad de la moto, no he tenido prisa. He ido ganando ritmo y he podido pasar a Pedro y Marco. Luego, se trataba de manejar el ritmo de la carrera y esperar al ecuador de la prueba, apretar de firme, conseguir ese segundo de margen que te da la tranquilidad, conservarlo y ganar, que era lo que necesitábamos”.

Marc Márquez (Ducati) pasea, como vencedor hoy en Motorland, la bandera de su clubs de fans. / MOTOGPTV

Contado así, parece fácil, pero, a lo largo de este fabuloso fin de semana de Márquez, ‘Bezz’ fue siempre el más rápido, no solo, el sábado, con una ‘pole’ de récord o el domingo antes de la carrera, dominando el ‘warm-up’ (el ensayo previo al GP), sino mostrándose con un ritmo superior a las Ducati de los hermanos Márquez Alentá.

Pero de nada le ha servido a ‘Bezz’ dominar las tablas de tiempos y récords de Motorland. ‘ET’ sabía que este era uno de sus jardines y sabía que tenía la necesidad de conseguir los 37 puntos y lo ha hecho con una autoridad aplastante, a sus 33 años, tanto el sábado como el domingo, tanto en 11 vueltas como en 23.

Si la victoria se le puso cuesta arriba en la salida, perdón, en la primera, segunda y tercera curva, él fue capaz de convertir la dificultad en puro placer, en gloria vendida. En la vuelta 16 de las 23 de que constaba la carrera, Márquez le hizo un interior prodigioso, tremendo, que Bezzecchi no olvidará en la vida (“Marc es tremendo en este trazado ¡tremendo!”) y superó al italiano, que peleó la posición, colocándose, en paralelo, a Marc en la recta que venía a continuación. “Hemos estado pegados durante un montón de metros, rozándonos, a 300 km/h. y, al final, he podido meterle la moto de nuevo”, relató Márquez.

Marc Márquez (Ducati) llegó a Motorland (Aragón) a 40 puntos del líder, Jorge Martín (Aprilia), y abandona Alcañiz a tan solo 19 puntos de 'Martinator', habiendo superado ya a Marco Bezzecchi (Aprilia), cuando aún restan 333 puntos en juego.

‘Bezz’ se desgastó tanto, tanto, en esa pelea, en ese pulso, en ese duelo con Márquez, que el ‘tiburón de Mazarrón’, que realizó una extraordinaria carrera (no importa que siga sin ganar su primer GP en MotoGP en su tercer año), le pudo hacer un ‘por fuera’ a lo Jorge Lorenzo, colocarse segundo y vivir a rebufo del nueve veces campeón del mundo, aunque, en ningún momento, tuvo posibilidad de asustar al vencedor. Cierto, no le asustó, pero el pulso fue tan bestia que, en la vuelta 10, los dos, Marc y Pedro, 'ET' y el 'tiburón', rodaron en el mismo tiempos, ¡el mismo tiempo!: 1.47.169 minutos, provocando la admiración de los 51.191 espectadores que había en las gradas.

Márquez, con dolor en el brazo derecho o sin él, sin pilotar la mejor moto de la parrilla, que sigue siendo la Aprilia, no siendo líder y sí perseguidor, sigue siendo el candidato al título del ‘paddock’ de MotoGP. Hoy, en Aragón, ha ganado su cuatro GP de la temporada (Hungría, República Checa, Alemania y Aragón), igualando los cuatro triunfo de Bezzecchi (Tailandia, Brasil, EEUU e Italia) y, además de superar a Marco y ser ya segundo, está pegadito a ‘Martinator’, que sigue siendo líder, con un solo triunfo, el de Le Mans (Francia).

Restan, sí, sé que lo saben, pero se lo recuerdo, nueve grandes premios, 18 carreras, 333 puntos en juego: San Marino, Austria, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Catar, Portugal y Valencia. Nadie se atreve a pronosticar quién será el campeón, por descontado, pero el ‘abuelo’, el campeonísimo, ya se acerca, ya está de nuevo ahí, en el cogote de Jorge Martín, el líder que parece prensa fácil del muchacho de Cervera.

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minutos 10.969 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 1.754 segundos; 3. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 3.629 segundos; 4. Àlex Márquez (Ducati), a 8.687 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 12.572 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 256 puntos; 2. Marc MÁRQUEZ (España), 237; 3. Marco BEZZECCHI (Italia), 232; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati), 208 y 5. Ai OGURA (Japón), 202.