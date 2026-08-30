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Otra genialidad de Messi: póker de goles para destrozar al Montreal

El delantero argentino continúa acumulando exhibiciones y actuaciones para el recuerdo

Hoyos, tras el póker de Messi: "Se agotan las palabras"

Hoyos, tras el póker de Messi: "Se agotan las palabras"

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Marc Gázquez

Ya no quedan adjetivos en nuestro vocabulario para definir a Leo Messi. El astro argentino ha vuelto a demostrar que, para él, no pasan los años y su talento sigue siendo inigualable en el mundo del fútbol. Y es que continúa acumulando exhibiciones y actuaciones para el recuerdo con una facilidad pasmosa.

Ya olvidado el Mundial, donde fue uno de los mejores jugadores del torneo y lideró a la selección argentina hasta la final, Messi vuelve a ser el referente y líder del Inter Miami. Y esta noche ha vuelto a dejar una actuación para la historia con un póker de goles ante el Montreal, incluidos varios golazos.

La exhibición de Messi

Messi fue el gran protagonista de una noche redonda para el Inter Miami. El argentino firmó un espectacular póker de goles en la contundente goleada por 7-1 ante el Montreal y, con sus cuatro tantos, se colocó al frente de la tabla de máximos goleadores de la MLS, con 18 dianas.

El '10' abrió su cuenta en el minuto 39 con un lanzamiento de falta directa. Tras el descanso, volvió a sacar a relucir todo su repertorio. Primero, protagonizó una extraordinaria jugada individual, con un eslalon dentro del área que culminó con el 3-1. Poco después, ejerció también de asistente al servir un balón perfecto a Luis Suárez para que el uruguayo anotara el cuarto de la noche.

Messi no había dicho todavía su última palabra. Aprovechó un error del Montreal en la salida de balón para superar al guardameta con una precisa vaselina y firmar el 5-1. Y, cuando el partido ya encaraba sus últimos minutos, volvió a aparecer a balón parado. Desde la frontal del área, ajustó el lanzamiento al poste y completó un póker sencillamente espectacular.

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Cuatro goles, una asistencia y una exhibición más para la colección. Messi volvió a ser el líder del Inter Miami y demostró una vez más que sigue marcando diferencias y siendo decisivo para su equipo.

Fuente: Sport

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