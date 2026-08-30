El Córdoba Patrimonio Futsal roza su tercera Copa de Andalucía pero cae en los penaltis ante el Jaén Paraíso Interior

El Córdoba Patrimonio Futsal estuvo muy cerca de conquistar su tercera Copa de Andalucía. El conjunto blanquiverde firmó una notable actuación frente al Jaén Paraíso Interior FS, vigente campeón de la Copa de España, y llevó la final hasta la tanda de penaltis después de empatar 1-1 al término del tiempo reglamentario. El equipo de David Fernández ofreció una imagen muy competitiva ante un rival con mayor profundidad de plantilla. Los blanquiverdes terminaron cayendo por 3-5 en los lanzamientos desde el punto de penalti.

Pablo Ordóñez adelanta al Córdoba Patrimonio

El Jaén comenzó llevando más la iniciativa y acumulando posesión, mientras el Córdoba Futsal se defendía con orden y esperaba su oportunidad para salir al contragolpe. Víctor tuvo que intervenir en varias ocasiones durante los primeros minutos para frenar el empuje jienense.

Javi Aranda controla el balón. / Edu Luque

Los jugadores que entrena David Fernández aprovecharon su primera ocasión clara para marcar. Faly sacó en el minuto 5 una falta para que Pablo Ordóñez marcara con un golpe de tacón de ensueño.

El tanto no cambió la dinámica del choque. Los jienenses siguieron atacando mas, pero estrellándose una y otra vez ante la maraña defensiva cordobesa. Los jugadores del Jaén FS empezaron a impacientarse al rebasar el ecuador de la primera mitad viéndose por detrás en el marcador.

El Jaén FS busca el empate

Míchel pudo empatar en el minuto 12 pero su gran disparo se marchó al palo. Así entró el choque en la recta final del primer tiempo con los cordobeses dando la sorpresa al ir ganando por 1-0. El egabrense del Jaén FS César Velasco también lo intentó pero se encontró con Víctor.

El choque llegó al descanso con los cordobeses dominando por 1-0. La campanada saltaba en esos momentos en Torredelcampo, pues perdían los vigentes campeones de la Copa de España.

Mati Rosa empata tras el descanso

El partido cambió de signo en el arranque de la segunda parte, sobre todo tras marcar Mati Rosa el tanto del empate. Una pérdida de balón le costó a los blanquiverdes perder la iniciativa en el electrónico. El gol dio un plus de confianza a un Jaén FS que empezó a presionar y a mover el balón con más velocidad que en la primera mitad.

El choque se le complicó más todavía al Córdoba Patrimonio al ver Murilo la segunda amarilla, por lo que resultó expulsado y dejó a su equipo durante dos minutos con uno menos. El portero Fabio se agigantó en esos momentos para con sus intervenciones evitar que el Jaén lograra el 2-1.

El partido se igualó en el juego tras los dos minutos de inferioridad de los cordobeses. El Jaén FS cometió pronto la quinta falta, por lo que la opción del doble penalti estaba cerca para el Córdoba Patrimonio.

Lucas Perin intenta un disparo. / Edu Luque

Igualdad total en el tramo final

La tensión del encuentro fue creciendo conforme llegaban los últimos minutos. Un rebote en una jugada del Córdoba Futsal acabó con el balón dando en el palo de la portería del Jaén FS. Nadie quería arriesgar con el partido ya en los cinco minutos definitivos.

Los dos equipos atacaron en los dos minutos finales más pendientes de no perder el balón que de marcar, lo que conllevó que no se moviera más el marcador.

El partido acabó con una igualada a un tanto. Como el reglamento de la Copa de Andalucía especifica que no hay prórroga, de terminar el choque en empate, se pasó directamente a la tanda de penaltis.

Un desenlace cruel para los cordobeses

El desenlace fue cruel para el Córdoba Patrimonio. Titi del Rey mandó fuera el cuarto lanzamiento blanquiverde y el Jaén no perdonó ninguno de sus penaltis. Lemine convirtió el definitivo para cerrar la tanda con un 5-3 favorable al conjunto jienense.

El Córdoba se quedó así a las puertas de su tercer título autonómico, pero cerró la cita de Torredelcampo dejando una imagen muy sólida ante uno de los grandes referentes del fútbol sala nacional.