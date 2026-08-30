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Baloncesto | Primera FEB

El Cajasol Coto Córdoba vuelve a competir pero encaja su segunda derrota y cae eliminado en la Copa de Andalucía

El conjunto de Gonzalo Rodríguez planta cara al Insolac Caja87 y llega a ir por delante al descanso, pero vuelve a pagar sus desconexiones en la segunda mitad y acaba perdiendo por 73-79

El encuentro Cajasol Coto Córdoba - Insolac Caja87, en imágenes

El encuentro Cajasol Coto Córdoba - Insolac Caja87, en imágenes

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El encuentro Cajasol Coto Córdoba - Insolac Caja87, en imágenes / A.J. GONZÁLEZ

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Cajasol Coto Córdoba cayó eliminado en la Copa de Andalucía masculina de baloncesto después de encajar su segunda derrota en otros tantos encuentros. Tras ceder por 66-86 ante el Covirán Granada en su estreno, el conjunto cordobés volvió a perder frente al Insolac Caja87 en Vista Alegre, ahora por 73-79.

Los cordobeses presentaron batalla en todo momento contra un rival con una plantilla superior. Jalen Cone dirigió y anotó para liderar a su equipo en los primeros minutos. Los cordobeses perdían por 12-17 en el minuto 8 frente a un Caja87 muy metido en el encuentro.

El nivel competitivo de los cordobeses no se resintió con la llegada de las primeras rotaciones. Leslie Nkereuwem y Tyler Stephenson-Moore también colaboraron con sus puntos para que el Cajasol Coto no le perdiera en ningún momento la cara al partido. Por 20-24 caían los cordobeses a la conclusión del primer cuarto.

Jalen Cone intenta un lanzamiento.

Jalen Cone intenta un lanzamiento. / A.J. González

El Cajasol Coto da un paso adelante

Los cordobeses dieron un paso adelante en el inicio del segundo periodo. Tyler y Fernando Bello lideraron a un equipo que se situó por primera vez por delante en el minuto 12 (28-26).

Hasta por siete puntos llegaron a dominar antes del descanso (39-32, minuto 16). Pero no cabe relajación ante un rival de Primera FEB. Los cordobeses lo comprobaron encajando un parcial de 0-13 en tres minutos (39-45, minuto 19). Tres triples del Caja87 dejaron en nada la reacción cordobesa.

Pero todavía habría más. Dos triples de Leslie comandaron un parcial de 7-0 que dejó a los cordobeses por delante en el descanso (46-45). El segundo cuarto concluyó con un tapón increíble de Tyler que celebró toda la grada.

Un colapso en ataque fatal

Los cordobeses también empezaron el tercer cuarto por delante (52-48, minuto 23). Pero a los cordobeses se les hizo de noche en ataque durante cinco minutos, lo que les costó encajar un parcial de 0-12 (52-60, minuto 28). Un triple de Bello sacó del colapso a los cordobeses. Por 57-62 perdía el Cajasol Coto a la finalización del tercer cuarto.

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Los cordobeses repitieron el guion del partido ante el Covirán en el inicio del cuarto definitivo. Un parcial de 4-11 en cinco minutos dejó al Cajasol Coto al borde de la derrota (61-73, minuto 35). Los locales no tuvieron fuerzas para más y acabaron perdiendo por 73-79. De esta forma, el Covirán Granada y el Insolac Caja87 se jugarán el próximo 2 de septiembre una plaza en la final.

Ficha técnica:

73 - Cajasol Coto Córdoba: Leslie Nkereuwem (12), Jalen Cone (24), Tyler Stephenson-Moore (13), Alejandro Rodríguez, Mike Nuga (3) -cinco inicial-, Gonzalo Orozco (5), Ignacio Rosa (6), Nuha Sagnia,Pau Treviño, Manu Trujillo, Mladen Armus (4) y Fernando Bello (6).

79 - Insolac Caja87: Aanen Mooody (16), Kobe Webster (16), Unai Mendikote (2), Nedim Dedovic (3), Archange Izaw (7) –cinco inicial-, Sergio Cecilia (16), Ezequiel Soumbey (10), Ramón Vila (4), Adrián Latorre (2), Javier Valero, Josep Franch (2) y Rafael García (1).

Parciales: 20-24, 26-21, 11-17 y 13-17.

Árbitros. Germán Morales, José Carlos Sierra y Carlos Betanzos.

Incidencias: más de 1.300 espectadores presenciaron en Vista Alegre el segundo encuentro de la Copa de Andalucía de baloncesto.

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