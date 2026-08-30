Baloncesto | Primera FEB
El Cajasol Coto Córdoba vuelve a competir pero encaja su segunda derrota y cae eliminado en la Copa de Andalucía
El conjunto de Gonzalo Rodríguez planta cara al Insolac Caja87 y llega a ir por delante al descanso, pero vuelve a pagar sus desconexiones en la segunda mitad y acaba perdiendo por 73-79
El Cajasol Coto Córdoba cayó eliminado en la Copa de Andalucía masculina de baloncesto después de encajar su segunda derrota en otros tantos encuentros. Tras ceder por 66-86 ante el Covirán Granada en su estreno, el conjunto cordobés volvió a perder frente al Insolac Caja87 en Vista Alegre, ahora por 73-79.
Los cordobeses presentaron batalla en todo momento contra un rival con una plantilla superior. Jalen Cone dirigió y anotó para liderar a su equipo en los primeros minutos. Los cordobeses perdían por 12-17 en el minuto 8 frente a un Caja87 muy metido en el encuentro.
El nivel competitivo de los cordobeses no se resintió con la llegada de las primeras rotaciones. Leslie Nkereuwem y Tyler Stephenson-Moore también colaboraron con sus puntos para que el Cajasol Coto no le perdiera en ningún momento la cara al partido. Por 20-24 caían los cordobeses a la conclusión del primer cuarto.
El Cajasol Coto da un paso adelante
Los cordobeses dieron un paso adelante en el inicio del segundo periodo. Tyler y Fernando Bello lideraron a un equipo que se situó por primera vez por delante en el minuto 12 (28-26).
Hasta por siete puntos llegaron a dominar antes del descanso (39-32, minuto 16). Pero no cabe relajación ante un rival de Primera FEB. Los cordobeses lo comprobaron encajando un parcial de 0-13 en tres minutos (39-45, minuto 19). Tres triples del Caja87 dejaron en nada la reacción cordobesa.
Pero todavía habría más. Dos triples de Leslie comandaron un parcial de 7-0 que dejó a los cordobeses por delante en el descanso (46-45). El segundo cuarto concluyó con un tapón increíble de Tyler que celebró toda la grada.
Un colapso en ataque fatal
Los cordobeses también empezaron el tercer cuarto por delante (52-48, minuto 23). Pero a los cordobeses se les hizo de noche en ataque durante cinco minutos, lo que les costó encajar un parcial de 0-12 (52-60, minuto 28). Un triple de Bello sacó del colapso a los cordobeses. Por 57-62 perdía el Cajasol Coto a la finalización del tercer cuarto.
Los cordobeses repitieron el guion del partido ante el Covirán en el inicio del cuarto definitivo. Un parcial de 4-11 en cinco minutos dejó al Cajasol Coto al borde de la derrota (61-73, minuto 35). Los locales no tuvieron fuerzas para más y acabaron perdiendo por 73-79. De esta forma, el Covirán Granada y el Insolac Caja87 se jugarán el próximo 2 de septiembre una plaza en la final.
Ficha técnica:
73 - Cajasol Coto Córdoba: Leslie Nkereuwem (12), Jalen Cone (24), Tyler Stephenson-Moore (13), Alejandro Rodríguez, Mike Nuga (3) -cinco inicial-, Gonzalo Orozco (5), Ignacio Rosa (6), Nuha Sagnia,Pau Treviño, Manu Trujillo, Mladen Armus (4) y Fernando Bello (6).
79 - Insolac Caja87: Aanen Mooody (16), Kobe Webster (16), Unai Mendikote (2), Nedim Dedovic (3), Archange Izaw (7) –cinco inicial-, Sergio Cecilia (16), Ezequiel Soumbey (10), Ramón Vila (4), Adrián Latorre (2), Javier Valero, Josep Franch (2) y Rafael García (1).
Parciales: 20-24, 26-21, 11-17 y 13-17.
Árbitros. Germán Morales, José Carlos Sierra y Carlos Betanzos.
Incidencias: más de 1.300 espectadores presenciaron en Vista Alegre el segundo encuentro de la Copa de Andalucía de baloncesto.
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