El Real Club Priego Fundación Kutxabank ficha a José Carlos Guillot, una de las grandes promesas del tenis de mesa español

El Real Club Priego Fundación Kutxabank continúa reforzando su plantilla de cara a una temporada de máxima exigencia. La entidad prieguense ha cerrado la incorporación de José Carlos Guillot, uno de los jóvenes con mayor proyección del tenis de mesa español, procedente del Hortitec Alzira TT. El fichaje permitirá al conjunto cordobés elevar el nivel de su bloque nacional en un curso en el que volverá a competir en tres frentes: Superdivisión masculina, Champions League y Copa del Rey.

Una de las promesas del tenis de mesa nacional

Guillot llega a Priego después de varias temporadas de progresión y con un crecimiento que ya le ha permitido dar el salto a la selección española absoluta. El joven palista debutó este verano con España en el Abierto de Paraguay, confirmando su evolución y entrando de lleno en el radar del equipo nacional. Su incorporación responde así a la apuesta del club prieguense por jugadores con margen de crecimiento y capacidad para competir desde ya al máximo nivel.

Trabajo, lucha y perseverancia

El Real Club Priego destaca de Guillot su capacidad de trabajo diario, su carácter competitivo y su perseverancia sobre la mesa. La entidad considera que estas cualidades encajan con la filosofía de un equipo que quiere seguir creciendo y dar un nuevo paso adelante tanto en la competición nacional como en Europa. Las ganas y la ilusión mostradas por el propio jugador también han sido determinantes para cerrar la operación.

Refuerzo para una temporada exigente

El fichaje de Guillot llega en un momento importante para un Real Club Priego que continúa rearmando su plantilla. El conjunto cordobés afrontará una temporada cargada de retos, con la Superdivisión masculina como principal competición doméstica y con presencia también en la Champions League y la Copa del Rey. La llegada del joven internacional español aporta una nueva alternativa al equipo y refuerza el objetivo de mantener al club entre los principales referentes del tenis de mesa nacional.