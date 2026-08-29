Pogacar abandona la Vuelta tras una dura caída y no pasará por Córdoba el 6 de septiembre

El sueño de Tadej Pogacar en la Vuelta a España se ha terminado de la forma más abrupta. Y con él desaparece también la posibilidad de ver al mejor ciclista del mundo el próximo 6 de septiembre en Córdoba. El jefe de filas del UAE Team Emirates XRG se vio obligado a abandonar la ronda española después de sufrir una durísima caída durante la octava etapa.

El accidente se produjo a 32 kilómetros de la meta, a las puertas del ascenso al Puerto de Barx. Pogacar se vio involucrado en una caída múltiple y terminó siendo uno de los corredores peor parados.

Mientras el resto de los ciclistas afectados fueron reincorporándose progresivamente, el esloveno tuvo que apartarse de la carretera para recibir asistencia. Las imágenes mostraron al líder tendido y con heridas visibles, sin posibilidades de continuar. Posteriormente fue evacuado para ser atendido, a la espera de conocer el alcance exacto de sus lesiones.

Pogacar dice adiós cuando dominaba la Vuelta

El abandono pone fin a una Vuelta que Pogacar estaba dominando con autoridad. El esloveno lideraba la clasificación general con cerca de cuatro minutos de ventaja sobre Enric Mas y se encontraba en una posición privilegiada para luchar por su primera victoria en la ronda española.

Conquistar la Vuelta le habría permitido completar la denominada triple corona de las Grandes Vueltas, después de sus éxitos en el Tour de Francia y el Giro de Italia. La carretera, sin embargo, terminó frustrando un objetivo que parecía cada vez más próximo.

Pogacar, a la derecha, antes de iniciar la etapa de este sábado, 29 de agosto. / Javier Lizón

Córdoba se queda sin ver a Pogacar

El abandono tiene además una consecuencia directa para los aficionados cordobeses. Pogacar no podrá disputar la etapa del próximo 6 de septiembre, que transcurrirá íntegramente por la provincia, con salida en Palma del Río y llegada en Córdoba capital. Su presencia añadía un enorme atractivo a una jornada llamada a convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en la provincia.

Pogacar iba a convertirse además en el primer pentacampeón del Tour que participara en una etapa de la Vuelta por suelo cordobés en tres décadas. El último gran precedente fue el de Miguel Indurain, que pasó por Córdoba en la Vuelta de 1996 pocos días antes de abandonar aquella edición y, meses después, anunciar su retirada del ciclismo.

Una caída en una jornada aparentemente tranquila

El accidente llegó en una fase de la etapa que no parecía llamada a provocar grandes diferencias entre los favoritos. Según las primeras informaciones, una piedra situada en la calzada habría provocado el accidente después de que la rueda delantera de la bicicleta del líder impactara con ella.

La caída terminó de esta forma con una racha de más de tres años sin abandonar una carrera. La anterior retirada de Pogacar se remontaba a la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023, donde otra caída condicionó posteriormente su preparación para el Tour.

El Mundial, ahora en duda

La preocupación se desplaza ahora hacia el estado físico del esloveno y sus próximos objetivos. Pogacar tenía en su horizonte el Mundial de Canadá, una de las grandes citas de su calendario y en la que partía nuevamente como uno de los principales favoritos.

Su presencia queda ahora condicionada por el alcance de las lesiones sufridas, pendiente del correspondiente informe médico.

Enric Mas, nuevo líder

El abandono cambia completamente el escenario deportivo de la Vuelta. Enric Mas, que ocupaba la segunda posición, pasa a convertirse en el nuevo líder de la clasificación general y dispone de aproximadamente un minuto de ventaja sobre Primoz Roglic.

La lucha por el triunfo final queda así completamente abierta. Paradójicamente, el propio Pogacar había advertido días atrás de que nadie debía dar la carrera por sentenciada. La caída ha terminado demostrando hasta qué punto cualquier circunstancia puede cambiar una gran vuelta en cuestión de segundos.