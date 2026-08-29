El Cajasol Coto Córdoba se juega ante el Caja87 sus últimas opciones de alcanzar la final de la Copa de Andalucía

El Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto cerrará este domingo su participación en la fase de grupos de la Copa de Andalucía. El conjunto blanquiverde recibirá al Insolac Caja87 en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre a partir de las 20.00 horas.

La amplia derrota sufrida frente al Covirán Granada por 66-86 ha complicado mucho las opciones de los cordobeses de acceder a la final del torneo autonómico. El Coto necesita ahora una victoria por una renta amplia para mantener vivas sus posibilidades de disputar el partido por el título del próximo 5 de septiembre.

Jalen Cone dirige una jugada del Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto. / Víctor Castro

Un equipo todavía en construcción

El conjunto de Gonzalo Rodríguez afronta el duelo frente al Caja87 en plena fase de rodaje. Ante el Covirán Granada ya quedó patente que el equipo cordobés necesita todavía tiempo para ganar consistencia y mantener su mejor nivel durante los 40 minutos. El Coto fue siempre a remolque, aunque consiguió mantenerse dentro del encuentro durante buena parte del choque gracias a la intensidad y a las constantes rotaciones utilizadas por su técnico.

La entrada en escena del mejor quinteto del conjunto granadino durante el último cuarto terminó por romper definitivamente el partido.

Ocho caras nuevas en la plantilla

El proceso de adaptación resulta lógico teniendo en cuenta la importante renovación realizada este verano. Hasta ocho jugadores nuevos han llegado a la plantilla de un Cajasol Coto que todavía dispone de aproximadamente un mes de preparación antes del inicio de la Liga.

El equipo necesita acumular entrenamientos para integrar todas esas piezas y alcanzar un nivel competitivo que le permita plantar cara a rivales que, en algunos casos, cuentan con presupuestos muy superiores.

Cone y Nuga necesitan tiempo

Entre los jugadores que todavía están dando sus primeros pasos en Córdoba aparecen Jalen Cone y Mike Nuga. Ambos han llegado recientemente a la ciudad y necesitan jornadas de trabajo, junto al resto de sus compañeros, para asimilar los sistemas y asumir el protagonismo que están llamados a tener durante la temporada.

El partido frente al Caja87 supondrá una nueva oportunidad para continuar avanzando en ese proceso y permitirá al cuerpo técnico extraer nuevas conclusiones antes de afrontar las siguientes semanas de pretemporada.

Vista Alegre, de nuevo escenario

El Cajasol Coto volverá a disponer del apoyo de su afición en Vista Alegre, donde ya reunió a más de 2.000 espectadores en el estreno frente al Covirán Granada.

Más allá de las opciones matemáticas de alcanzar la final, el encuentro servirá para que el conjunto de Gonzalo Rodríguez continúe dando pasos en su preparación de cara a su histórico estreno en la Primera FEB.