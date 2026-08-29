El Cajasol Ángel Ximénez supera con claridad a Los Dólmenes y jugará la final de la Copa de Andalucía

El Cajasol Ángel Ximénez disputará la final de la Copa de Andalucía después de imponerse por 30-25 al BM Los Dólmenes Antequera en la semifinal celebrada en San Fernando. El conjunto que entrena Toni Malla se jugará el título el próximo 5 de septiembre en Palma del Río frente al Cajasol Proin Sevilla, que venció por 31-25 al Trops Málaga en la otra semifinal.

El equipo de Puente Genil necesitó unos minutos para asentarse en el partido, pero acabó marcando diferencias en el tramo final de la primera mitad, apoyado especialmente en la actuación de Asanin bajo palos.

Los Dólmenes empieza mejor

Los primeros minutos estuvieron marcados por la falta de acierto del Ángel Ximénez. El conjunto antequerano aprovechó mejor sus oportunidades y se colocó por delante por 1-3 en el minuto 7, en una fase en la que los pontanenses todavía no encontraban continuidad ni en defensa ni en ataque.

La reacción llegó progresivamente y fue Pablo Simonet, en el minuto 13, quien puso por primera vez por delante al Ángel Ximénez. A partir de ahí, el encuentro empezó a decantarse claramente del lado pontanés.

Bonano realiza un pase. / CÓRDOBA

Asanin marca diferencias

La defensa mejoró y las intervenciones de Asanin permitieron al Ángel Ximénez correr y abrir brecha en el marcador. Los goles de Nico Bonano y Dani Serrano ayudaron a llevar la ventaja hasta los cuatro tantos, lo que obligó a Agustín Vidal a solicitar tiempo muerto a cuatro minutos del descanso.

La reacción antequerana no llegó y los de Toni Malla siguieron ampliando su renta hasta alcanzar el intermedio con un claro 16-8. Asanin fue uno de los grandes protagonistas de esa primera mitad, con un porcentaje de paradas superior al 50%.

Una ventaja suficiente

El inicio de la segunda parte volvió a estar marcado por la igualdad, aunque el Ángel Ximénez administraba ya una ventaja cómoda. El conjunto pontanés llegó incluso a situarse diez goles por delante cuando restaban aproximadamente 15 minutos para la conclusión.

Los Dólmenes trató de reaccionar en el tramo final y redujo diferencias. Toni Malla pidió tiempo muerto a falta de 12 minutos para frenar la progresión antequerana. El Ángel Ximénez entró en los últimos cinco minutos con seis goles de ventaja y, aunque bajó su intensidad en la recta final mientras el rival mantuvo la presión, el triunfo nunca llegó a peligrar. El marcador definitivo fue de 30-25.

El Proin Sevilla espera en la final

En la otra semifinal, el Cajasol Proin Sevilla cumplió los pronósticos al imponerse por 31-25 al Trops Málaga. El encuentro llegó igualado al descanso, 13-13, pero el equipo sevillano fue superior en la segunda mitad y terminó sellando su pase a la final. En el Trops destacaron Nacho Moya y Javi García, ambos con seis goles.

El Ángel Ximénez y el Proin Sevilla se medirán así el próximo 5 de septiembre en Palma del Río por el título autonómico.