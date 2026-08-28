La Ruta de la Miel de Hornachuelos abrirá inscripciones el 1 de septiembre con 1.750 dorsales

La Ruta de la Miel de Hornachuelos regresará el próximo 18 de octubre con la celebración de su 27ª edición, una nueva cita de una de las carreras populares más consolidadas del calendario provincial. El plazo de inscripción se abrirá el próximo 1 de septiembre a las 11.00 horas, con un máximo de 1.750 dorsales disponibles entre todas las categorías, cien más que en la pasada edición. La prueba, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Hornachuelos y el club Trotasierra, volverá a formar parte del Circuito Provincial de Carreras Populares.

1.100 plazas para la carrera absoluta

La organización pondrá a disposición de los participantes 1.200 dorsales para la prueba reina y otros 550 para las carreras de base. Las inscripciones podrán formalizarse a través de la página web del Trotasierra y, a tenor de lo ocurrido durante los últimos años, se espera que las plazas disponibles vuelvan a agotarse en un espacio breve de tiempo. La Ruta de la Miel ha experimentado un progresivo crecimiento de participación hasta convertirse en una de las pruebas más concurridas de la provincia.

Salida de una de las carreras femeninas de base. / Antonio Raya

Un recorrido de 16,5 kilómetros

La carrera absoluta mantendrá su tradicional trazado de 16,5 kilómetros, con salida desde la pedanía de Céspedes y llegada a la pista de atletismo de Hornachuelos. El recorrido destaca especialmente por su exigente tramo final, con las características cuestas que conducen hacia la zona de meta.

Por su parte, las pruebas correspondientes a las categorías de base se desarrollarán íntegramente dentro del casco urbano de Hornachuelos, con salida y llegada en la pista de atletismo.

Récord de participación en la última edición

La pasada edición terminó con 1.435 atletas en meta entre todas las categorías, una cifra que permitió a la Ruta de la Miel establecer su propio récord de participación. Además, fue la carrera celebrada en un municipio de la provincia con mayor número de participantes llegados a meta, por delante de la Media Maratón Córdoba-Almodóvar, con 877; la Media Maratón de Lucena, con 875; y el Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota, con 680. Los vencedores de la prueba absoluta fueron Sergio Ortiz y Lola Chiclana.

La nueva edición tratará ahora de mantener ese crecimiento y volver a reunir en Hornachuelos a más de un millar de corredores en una de las citas más apreciadas por los habituales del circuito provincial.