Fútbol sala
El Córdoba Patrimonio golea al Avanza Jaén y logra una plaza en la final de la Copa de Andalucía
El conjunto cordobés derrota por 5-1 al conjunto jienense y se gana un puesto en el encuentro por el título
El Córdoba Patrimonio Futsal selló con brillantez el pase a la final de la Copa de Andalucía. El conjunto cordobés impuso su condición de favorito ante el Avanza Jaén de Segunda, al que derrotó por 5-1. El próximo domingo a las 19.00 horas se medirá en la final al ganador del duelo Jaén Paraíso Interior-Xerez CD.
El encuentro comenzó con los cordobeses acaparando la posesión de balón. Hasta el portero Víctor ayudaba en el juego de ataque con subidas a la cancha contraria. Pronto llegó el primer tanto. Un saque de esquina lo transformó en gol Faly, más listo para colocarse que los jugadores del rival.
Perin debuta con tres ocasiones
Lucas Perin debutó en la pretemporada en el minuto 4. El brasileño se hizo notar pronto sobre la cancha, pues gozó de tres ocasiones en apenas dos minutos, haciendo gala de su toque de balón preciosista. El dominio cordobés sobre la cancha no fue ya tan abrumador a partir del minuto 7, si bien siempre mostrándose como un equipo superior a su oponente.
Titi del Rey gozó de tres ocasiones seguidas justo antes de la llegada del ecuador de la primera mitad. Sin embargo, al argentino le faltó la puntería necesaria para marcar. Los de David Fernández pasaron a presionar con insistencia en el tramo final de la primera parte, en algunos momentos casi delante de la portería contraria.
El premio al esfuerzo cordobés llegó en el minuto 15 con el 2-0. Faly dio un pase en profundidad a Ivi que el sevillano resolvió con un mágico toque de tacón. Hasta el minuto 17 hubo que esperar ver la primera ocasión de los jienenses. Álex disparó contra el cuerpo de Víctor una falta directa. Con 2-0 a favor de los cordobeses se llegó al descanso.
Los cordobeses sentencian el choque
El encuentro comenzó en la segunda parte más abierto que en la primera. El Avanza Jaén arriesgó y estuvo a punto de marcar. Rodri casi anota el 1-2 en el 23 pero Fabio evitó el tanto de manera milagrosa.
Los cordobeses aprovecharon los espacios que dejó su rival para llegar también con peligro. Pablo Ordóñez marcó el 3-0 en el 23 y no llegó el 4-0 porque Ivi mandó el balón a un palo cuando ya se cantaba el gol. Pese al marcador, el Avanza no se rindió. Joseliyo estrelló en un palo el balón en el 28.
Los blanquiverdes no bajaron el ritmo en ningún momento, pues siguieron presionando muy arriba a su adversario hasta el último minuto. Un pase filtrado de Palacio lo aprovechó Murilo para marcar el 4-0.
Los jienenses empezaron a usar el juego de cinco en el 35. Sin embargo, Ivi marcó el 5-0 del Córdoba Futsal. Joseliyo acortó distancias unos segundos más tarde. El choque con un justo 5-1 para los cordobeses en un partido en el que se mostraron muy superiores a su rival de Segunda.
Ficha técnica:
5 - Córdoba Patrimonio Futsal: Víctor, Faly, Hugo, Javi Aranda, Pablo Ordóñez –cinco inicial-, Alvarito, Ivi, Murilo, Palacio, Ibarra, Lucas Perin, Fabio, Duarte, Zequi, Titi del Rey y David Fernández.
1 - Avanza Jaén: Antonio Quesada, Joseliyo, Rodri, Dani Giasson, Titín –cinco inicial-, Mika, Javi Jurado, Javi Barranco, Isi, Rubén, Tincho, Álex, Joseca, Dani Martín, Chema y Miguelillo.
Goles: 1-0 (2’) Faly. 2-0 (15’) Ivi. 3-0 (25’) Pablo Ordóñez. 4-0 (32’) Murilo. 5-0 (36') Ivi. 5-1 (37') Joseliyo.
Árbitros: David Pizarro, Jairo Leiva y Tiare Belén Valencia. Mostraron una tarjeta amarilla a Perin y David Fernández, por el Córdoba Patrimonio y a Dani Martín, del Avanza Jaén.
Incidencias: primera semifinal de la Copa de Andalucía de fútbol sala disputada en el 18 de Febrero de Torredelcampo (Jaén).
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