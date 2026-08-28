Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleos en hoteles, bares y restaurantesEclipse lunar en CórdobaManolete, en imágenesTensión en CeutaCompra de DeoleoMortalidad en CórdobaNuevas normas de la DGTRafa Lozano JR. | Oro Juegos del MediterráneoCaídas accidentalesAgenda de ocio del fin de semanaFarmacias, ante los ictusIsma Ruiz contra el Granada CFCastillo imposibleEl cambio de nombre de un puebloPueblo de la Subbética
instagramlinkedin

Balonmano | Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez se medirá a Los Dólmenes en la Copa de Andalucía mientras gestiona el fichaje de Raúl Caro

El conjunto pontanés se mide este sábado en San Fernando al equipo antequerano, recién ascendido a División de Honor Plata, con la posible vuelta de Quim Rocas y la próxima llegada del extremo palmeño

Toni Malla celebra una jugada en un encuentro de pretemporada.

Toni Malla celebra una jugada en un encuentro de pretemporada. / BM Puente Genil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez afrontará este sábado una de las primeras citas importantes de la temporada con la disputa de las semifinales de la Copa de Andalucía de balonmano, que tendrán como escenario la localidad gaditana de San Fernando.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con el enfrentamiento entre Trops Málaga y Cajasol Proin Sevilla, mientras que a las 13.00 horas llegará el turno del conjunto pontanés, que se medirá al BM Los Dólmenes Antequera.

El Ángel Ximénez parte como favorito

Los dos equipos de Asobal parten inicialmente con ventaja en sus respectivas semifinales, aunque el Ángel Ximénez no podrá permitirse ningún exceso de confianza.

Los Dólmenes Antequera milita esta temporada en la División de Honor Plata tras ascender en la pasada campaña en la Primera Nacinal. El conjunto antequerano ha saldado con victoria los compromisos que ha disputado hasta el momento.

Los enfrentamientos entre ambos equipos han dejado tradicionalmente mucha igualdad, por lo que el bloque pontanés deberá afrontar el choque con máxima concentración si quiere evitar una sorpresa.

Tiago Sousa, con el balón en un partido de pretemporada.

Tiago Sousa, con el balón en un partido de pretemporada. / BM Puente Genil

Quim Rocas puede reaparecer

El equipo ha trabajado con normalidad durante los últimos días y una de las principales novedades puede ser la presencia de Quim Rocas.

El central lleva ya entrenándose varios días con sus compañeros y podría estar disponible para esta semifinal, una noticia positiva para un Ángel Ximénez que continúa afinando su puesta a punto.

La final, en Palma del Río

El objetivo es claro: superar al conjunto antequerano y lograr el billete para la final de la Copa de Andalucía, que se disputará el 5 de septiembre en Palma del Río.

Sobre el papel, la lógica apunta a una final entre los dos representantes de Asobal, aunque tanto Los Dólmenes como sus rivales en la otra semifinal intentarán romper esos pronósticos. El Ángel Ximénez, vigente campeón, tratará de defender su corona y volver a presentarse en la final autonómica.

El club busca un extremo derecho

Mientras tanto, la dirección deportiva trabaja también en reforzar la plantilla tras la lesión de larga duración de Paco Andrés, que ha dejado al equipo con menos efectivos en el extremo derecho.

Noticias relacionadas y más

El club está ultimando la incorporación de un jugador para esa posición y las miradas están puestas en el extremo palmeño Raúl Caro que actualmente milita en el Cantera Sur.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  2. Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
  3. La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
  4. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  5. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  6. Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida en Córdoba: 'Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico
  7. El Gobierno está a favor de que el posible comprador de Deoleo sea "una entidad española"
  8. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética

Sorprendido al volante en Baena tras ignorar el aviso de la Policía en un bar: tenía cinco condenas previas

Sorprendido al volante en Baena tras ignorar el aviso de la Policía en un bar: tenía cinco condenas previas

La Junta mejora la seguridad vial y el firme de la carretera A-423 entre Alcaracejos y Pozoblanco

La Junta mejora la seguridad vial y el firme de la carretera A-423 entre Alcaracejos y Pozoblanco

La Policía Local activará las sanciones por botellones y conductas incívicas en despedidas de soltero en septiembre tras las críticas del PSOE por el retraso

La Policía Local activará las sanciones por botellones y conductas incívicas en despedidas de soltero en septiembre tras las críticas del PSOE por el retraso

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, y el derbi con el Granada: "Si queremos cumplir el primer objetivo cuanto antes, pasa por ganar"

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, y el derbi con el Granada: "Si queremos cumplir el primer objetivo cuanto antes, pasa por ganar"

El PSOE exige un mínimo del 75% de VPO en todos los desarrollos residenciales de Córdoba

El PSOE exige un mínimo del 75% de VPO en todos los desarrollos residenciales de Córdoba

El mercadillo del Sector Sur vuelve junto a la avenida de Cádiz tras «diez años de penumbra»

El mercadillo del Sector Sur vuelve junto a la avenida de Cádiz tras «diez años de penumbra»

El Cajasol Ángel Ximénez se medirá a Los Dólmenes en la Copa de Andalucía mientras gestiona el fichaje de Raúl Caro

El Cajasol Ángel Ximénez se medirá a Los Dólmenes en la Copa de Andalucía mientras gestiona el fichaje de Raúl Caro
Tracking Pixel Contents