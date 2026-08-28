El Cajasol Ángel Ximénez se medirá a Los Dólmenes en la Copa de Andalucía mientras gestiona el fichaje de Raúl Caro

El Cajasol Ángel Ximénez afrontará este sábado una de las primeras citas importantes de la temporada con la disputa de las semifinales de la Copa de Andalucía de balonmano, que tendrán como escenario la localidad gaditana de San Fernando.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con el enfrentamiento entre Trops Málaga y Cajasol Proin Sevilla, mientras que a las 13.00 horas llegará el turno del conjunto pontanés, que se medirá al BM Los Dólmenes Antequera.

El Ángel Ximénez parte como favorito

Los dos equipos de Asobal parten inicialmente con ventaja en sus respectivas semifinales, aunque el Ángel Ximénez no podrá permitirse ningún exceso de confianza.

Los Dólmenes Antequera milita esta temporada en la División de Honor Plata tras ascender en la pasada campaña en la Primera Nacinal. El conjunto antequerano ha saldado con victoria los compromisos que ha disputado hasta el momento.

Los enfrentamientos entre ambos equipos han dejado tradicionalmente mucha igualdad, por lo que el bloque pontanés deberá afrontar el choque con máxima concentración si quiere evitar una sorpresa.

Tiago Sousa, con el balón en un partido de pretemporada. / BM Puente Genil

Quim Rocas puede reaparecer

El equipo ha trabajado con normalidad durante los últimos días y una de las principales novedades puede ser la presencia de Quim Rocas.

El central lleva ya entrenándose varios días con sus compañeros y podría estar disponible para esta semifinal, una noticia positiva para un Ángel Ximénez que continúa afinando su puesta a punto.

La final, en Palma del Río

El objetivo es claro: superar al conjunto antequerano y lograr el billete para la final de la Copa de Andalucía, que se disputará el 5 de septiembre en Palma del Río.

Sobre el papel, la lógica apunta a una final entre los dos representantes de Asobal, aunque tanto Los Dólmenes como sus rivales en la otra semifinal intentarán romper esos pronósticos. El Ángel Ximénez, vigente campeón, tratará de defender su corona y volver a presentarse en la final autonómica.

El club busca un extremo derecho

Mientras tanto, la dirección deportiva trabaja también en reforzar la plantilla tras la lesión de larga duración de Paco Andrés, que ha dejado al equipo con menos efectivos en el extremo derecho.

El club está ultimando la incorporación de un jugador para esa posición y las miradas están puestas en el extremo palmeño Raúl Caro que actualmente milita en el Cantera Sur.