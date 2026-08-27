Rafa Lozano Jr. conquista el oro en los Juegos del Mediterráneo de Taranto

Rafa Lozano Jr. coronó su gran actuación en los Juegos del Mediterráneo de Taranto con la conquista de la medalla de oro. El púgil cordobés se impuso por un ajustado 3-2 al francés Christopher Hippocrate en la final de la categoría de -55 kilos. Su padre y seleccinador, Rafa Lozano Sr., le dirigió desde la silla.

La pelea respondió a lo esperado entre dos boxeadores de nivel muy similar. Desde el comienzo quedó patente el respeto mutuo y los dos primeros minutos del asalto inicial estuvieron marcados por el tanteo.

Lozano Jr. toma la iniciativa

El cordobés ocupó durante buena parte del combate el centro del ring y fue quien golpeó con mayor claridad en el primer asalto. Los jueces premiaron su iniciativa concediéndole la manga por 3-2. El segundo parcial fue todavía más equilibrado. Hippocrate, consciente de que iba por detrás en las cartulinas, aumentó su agresividad y empezó a asumir más riesgos. Sus golpes encontraron al cordobés y, en esta ocasión, los jueces dieron el asalto al francés también por 3-2, dejando todo pendiente de los últimos minutos.

Rafa Lozano Jr., en Taranto. / Álvaro Díaz

Una caída que marcó la final

El combate cambió nada más comenzar el tercer y definitivo asalto. Rafa Lozano Jr. salió decidido a tomar el control y una sucesión de golpes acabó enviando a Hippocrate a la lona. El árbitro detuvo momentáneamente la pelea para realizar una cuenta de protección al francés.

Tras la reanudación, Hippocrate trató de reaccionar y buscó con insistencia al cordobés, sabedor de que aquel momento podía haber desequilibrado las cartulinas. Lozano Jr. también tuvo que superar dificultades en los últimos segundos. Un golpe del rival le provocó un corte en una ceja, que comenzó a sangrar y obligó al árbitro a detener momentáneamente la acción.

Oro por 3-2

Las sensaciones finales se vieron confirmadas con el resultado final de las cartulinas. Rafa Lozano Jr. se llevó el tercer asalto por 3-2 y terminó conquistando el combate por el mismo resultado global. El cordobés pudo celebrar inmediatamente el triunfo junto a su padre y seleccionador nacional, Rafa Lozano Sr., que ha dirigido su trayectoria durante la competición.

El primer oro de la saga Lozano

El título tiene además un enorme valor familiar. Rafa Lozano Jr. consiguió su primera medalla en unos Juegos del Mediterráneo y elevó a cuatro el número de metales conseguidos por la familia en esta competición.

Su padre había sumado anteriormente una plata y dos bronces entre 1987 y 1997. De esta forma, el joven púgil ha logrado el primer oro de la saga Lozano, 39 años después del estreno de Rafa Lozano Sr. en los Juegos del Mediterráneo de Latakia 1987.

Rafa Lozano Jr. se protege durante un combate. / Álvaro Díaz / COE

El Europeo, siguiente gran objetivo

El éxito de Taranto llega además en uno de los momentos clave de la temporada. Con los Juegos del Mediterráneo ya terminados, Rafa Lozano Jr. centrará ahora toda su atención en el Campeonato de Europa, que se disputará en Sofía entre el 15 y el 26 de septiembre.

La cita búlgara será el siguiente gran reto para un boxeador que alcanza el tramo decisivo de la temporada en un excelente momento competitivo y después de conquistar uno de los títulos internacionales más importantes de su carrera.

El sexto oro cordobés en 35 años

El oro ganado por Rafa Lozano Jr. ha significado el sexto conseguido por un cordobés en los Juegos del Mediterráneo a lo largo de la historia. Los primeros títulos los obtuvieron José Zurera en halterofilia (1991) y Juan Ignacio Romero en baloncesto (1997). La mejor cosecha llegó en Almería 2005 con las victorias de la atleta Belén Recio en el 4x400 y de Sergio Torres en fútbol. La judoca Julia Figueroa se impuso en el 2018 en Tarragona.