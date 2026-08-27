El Córdoba Patrimonio Futsal presenta sus nuevas camisetas en el día previo al estreno en la Copa de Andalucía

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad presentó este jueves las camisetas con las que competirá durante la temporada 2026-27, en un acto festivo que sirvió de antesala a la Copa de Andalucía, la primera competición oficial del nuevo curso para la entidad que dirige José García Román.

La presentación tuvo lugar en el ambigú del Teatro de la Axerquía y estuvo acompañada por una fiesta con zona para aficionados, música y sorteo de camisetas, según anunciaba el propio club en el cartel del evento.

Imane repite como proveedor

La empresa tailandesa Imane será, por segundo año consecutivo, la encargada de suministrar la ropa deportiva al club presidido por José García Román. La entidad mantiene así su vínculo con la firma que ya vistió al equipo durante la pasada campaña y que vuelve a asumir el diseño y suministro de las equipaciones para el nuevo curso.

El blanquiverde volverá a ser protagonista en la primera elástica de los cordobesistas, si bien esta campaña el verde gana algo de peso en la camiseta, con franjas que varían en anchura. El pantalón y medias de dicha indumentaria serán de color blanco, con algún detalle en verde, caso de las vueltas en los calcetines.

El granate, color de la bandera de la ciudad de Córdoba, asume completamente el protagonismo en la segunda equipación de juego, tanto en elástica como en pantalón y medias. En las equipaciones de los porteros se reparten los colores, ya que una será totalmente de color rosa, mientras que en la otra primará el azul.

Componentes del Córdoba Futsal, con las nuevas equipaciones. / Víctor Castro

Una presentación con ambiente festivo

El Córdoba Futsal quiso convertir la puesta de largo de sus nuevas camisetas en un acto abierto y cercano a sus seguidores. La presentación estuvo acompañada de una fan zone, música con DJ y un sorteo de camisetas, en una jornada concebida no solo para descubrir la nueva indumentaria, sino también para reforzar el vínculo con la afición antes del inicio de la competición oficial.

La Copa de Andalucía, siguiente paso

La presentación de las equipaciones llega justo antes de uno de los primeros grandes compromisos deportivos de la temporada. El conjunto cordobés afrontará ahora la Copa de Andalucía, torneo que supone su primera cita oficial tras varias semanas de preparación y partidos amistosos.

El equipo comenzará así el curso competitivo estrenando nueva imagen y con el reto de volver a ser protagonista en una competición que ya conoce bien.

El Córdoba Futsal debutará en la Copa de Andalucía este viernes a las 19.00 horas enfrentándose al Avanza de Jaén de Segunda División. De vencer, se mediría en la final este domingo a las misma hora al ganador del choque Jaén Paraíso Interior FS-Xerez Futsal.