Rafa Lozano Jr. peleará por el oro en los Juegos del Mediterráneo de Taranto

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. ya tiene asegurada una plaza en la final de los Juegos del Mediterráneo. El púgil de 21 años superó por 4-1 a los puntos al argelino Amine Zanaz y peleará este jueves por la medalla de oro en la categoría de -55 kilos.

Lozano Jr. controló el combate y mostró más oficio que su rival durante los tres asaltos. El cordobés supo puntuar con mayor claridad y terminó llevándose el favor de los jueces para certificar el pase al combate por el título.

Una victoria celebrada junto a su padre

El triunfo tuvo además un componente especial. Rafa Lozano Jr. celebró la clasificación junto a su padre y seleccionador nacional, Rafa Lozano Sr., que le acompaña durante toda la competición en Taranto.

Con el pase a la final ya asegurado, el joven boxeador cordobés tendrá este jueves la oportunidad de conquistar uno de los oros internacionales más importantes de su carrera.

Rafa Lozano Sr. da consignas a su hijo, Rafa Lozano Jr. / Víctor Castro

Hippocrate, último obstáculo

En la final le espera el francés Christopher Hippocrate, vencedor de la otra semifinal. Hippocrate derrotó al serbio Artur Nagapetjan también por 4-1 y se ganó así el derecho a disputar el combate por el título. La final de -55 kilos está prevista para este jueves a las 17.45 horas.

El oro que se le resistió a su padre

La cita italiana tiene además un significado especial para la familia Lozano. Rafa Lozano Sr. dejó su huella en los Juegos del Mediterráneo al conseguir medalla en tres de las cuatro ediciones que disputó entre 1987 y 1997.

Su balance fue de una plata y dos bronces, por lo que nunca pudo alcanzar el escalón más alto del podio. Ahora, su hijo tiene la oportunidad de lograr ese primer oro de la familia en esta competición y escribir su propio capítulo dentro de una saga estrechamente ligada al boxeo cordobés.

El Europeo, siguiente gran objetivo

Los Juegos del Mediterráneo forman parte de uno de los tramos más importantes de la temporada de Balín. Una vez termine su participación en Taranto, Rafa Lozano Jr. centrará toda su atención en el Campeonato de Europa, que se disputará en Sofía entre el 15 y el 26 de septiembre.

La cita búlgara será el siguiente gran reto de un boxeador que llega a la recta final del verano con una medalla ya asegurada y con la posibilidad de subir este jueves a lo más alto del podio.