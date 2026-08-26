El expediente disciplinario abierto por la Federación Española al Córdoba Futsal, al Xota y al Ribera Navarra será remitido a la Fiscalía

El expediente disciplinario extraordinario abierto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al CD Córdoba Futsal Patrimonio, al CD Ribera de Navarra FS, al CD Xota Osasuna Magna y a varios directivos del conjunto navarro continúa aportando novedades.

Según ha publicado el periodista especializado Gustavo Muñana, el expediente, abierto formalmente el pasado 24 de julio, será remitido a la Fiscalía. El procedimiento investiga la posible comisión de infracciones muy graves previstas en el Código Disciplinario de la RFEF, aunque la apertura del expediente no prejuzga la existencia de infracción ni la responsabilidad de los clubes y personas implicadas.

Un procedimiento iniciado en abril

El origen del caso se remonta al pasado mes de abril, cuando el Departamento de Integridad de la RFEF recibió una denuncia relacionada con determinadas actuaciones que podían afectar a la Primera División de fútbol sala.

Posteriormente, durante la instrucción se incorporó nueva documentación procedente tanto de informaciones publicadas como del Canal de Denuncias de la propia Federación.

La normativa federativa contempla que, si durante un procedimiento disciplinario se apreciaran hechos que pudieran tener carácter delictivo, estos deben ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ese supuesto, el expediente deportivo podría incluso quedar suspendido mientras actuase la jurisdicción penal. La RFEF ya ha recurrido a este mecanismo en otros procedimientos.

José García Román, presidente del Córdoba Futsal, en un entrenamiento. / A.J. González

El Xota, pendiente del anuncio oficial

Paralelamente, continúa pendiente la situación competitiva del Xota Osasuna Magna. A falta de una comunicación pública oficial, la RFEF habría confirmado a los clubes durante la reunión celebrada el pasado martes la inscripción definitiva del Xota en Primera División.

La situación del conjunto navarro había quedado vinculada durante las últimas semanas a las decisiones federativas adoptadas en torno a la inscripción de clubes y a la investigación abierta.

Los movimientos de Ramón Lázaro

El expediente tiene como uno de sus puntos de origen los movimientos realizados por Ramón Lázaro, presidente del Ribera Navarra durante la pasada temporada. Según las informaciones conocidas, Lázaro mantuvo contactos con las juntas directivas del Xota y del Córdoba Futsal, otros dos clubes de Primera División, en relación con la posibilidad de adquirir sus derechos federativos mediante una operación económica.

Esos movimientos, junto con la documentación recibida por la Federación y las distintas informaciones publicadas, terminaron formando parte del material analizado por los órganos federativos.

García Román reconoció los contactos

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, reconoció el pasado mes de mayo que había mantenido «contactos» con Ramón Lázaro. Lo hizo coincidiendo con el anuncio de su intención de abandonar la presidencia de la entidad cordobesa. Finalmente, aquella decisión no se ejecutó y García Román regresó al cargo aproximadamente un mes después.

Preguntado ahora por este periódico sobre las últimas novedades del expediente, el presidente del Córdoba Futsal ha indicado que no tiene nada que declarar.

El procedimiento continúa todavía abierto y será la resolución definitiva la que determine si existieron o no infracciones y, en su caso, las posibles responsabilidades derivadas de los hechos investigados.