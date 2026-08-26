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Baloncesto | Primera FEB

El Cajasol Coto Córdoba compite durante tres cuartos pero cae ante el Covirán Granada

El conjunto de Gonzalo Rodríguez pierde por 66-86 en su estreno histórico en la Copa de Andalucía ante más de 2.000 espectadores en Vista Alegre

El estreno del Cajasol Coto Córdoba en la Copa de Andalucía, en imágenes

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El estreno del Cajasol Coto Córdoba en la Copa de Andalucía, en imágenes / Víctor Castro

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto no pudo comenzar con victoria la primera participación de su historia en la Copa de Andalucía. El conjunto cordobés cayó por 66-86 ante el Covirán Granada en Vista Alegre, en un encuentro presenciado por más de 2.000 espectadores.

El partido debía haberse celebrado inicialmente en Granada, pero los daños sufridos en el Palacio de los Deportes de la ciudad nazarí como consecuencia de los movimientos sísmicos de los últimos días obligaron a trasladar el encuentro a Córdoba.

Igualdad en el primer cuarto

El equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez salió dispuesto a competir ante un rival con una plantilla que le triplica en presupuesto. La igualdad se mantuvo durante buena parte del primer periodo. A falta de dos minutos para el final, el Cajasol Coto perdía por un ajustado 15-16, con el cordobés Gonzalo Orozco llevando la dirección del equipo sobre la pista. El Covirán Granada consiguió abrir una pequeña brecha en el tramo final y cerró el primer cuarto con una ventaja de seis puntos, 18-24.

Mike Nuga controla el balón en el partido ante el Covirán.

Mike Nuga controla el balón en el partido ante el Covirán. / Víctor Castro

El Granada amplía su renta

El conjunto nazarí tiró de fondo de armario en el segundo periodo para empezar a marcar diferencias. La renta visitante creció hasta los 12 puntos en el minuto 12 (18-30), aunque el Cajasol Coto logró evitar que el partido se rompiera.

A base de triples y empujado por su público, el equipo cordobés se mantuvo dentro del choque y llegó al descanso con una desventaja de 33-44. A ambos conjuntos se les notó todavía faltos de ritmo, algo lógico en estas primeras semanas de pretemporada.

El Coto aguanta hasta el último cuarto

Tras el descanso, Gonzalo Rodríguez apostó por una rotación amplia para mantener la intensidad. El Cajasol Coto volvió a competir de tú a tú durante varios minutos y logró reducir diferencias. Al término del tercer cuarto, el marcador reflejaba un 56-62 que mantenía abierta la posibilidad de sorpresa. Sin embargo, el inicio del último periodo resultó decisivo.

Un parcial de 2-11 decide el partido

El Covirán Granada aprovechó un mal arranque de los cordobeses en los diez minutos finales para sentenciar el encuentro. Un parcial de 2-11 disparó el marcador hasta el 58-73 en el minuto 35, una diferencia ya demasiado amplia.

Alejandro Rodríguez trató de mantener a su equipo con vida mediante lanzamientos triples, pero el conjunto nazarí administró su ventaja y terminó imponiéndose por 66-86.

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