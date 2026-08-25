El Cajasol Coto Córdoba debutará en la Copa de Andalucía 25 años después de la última presencia cordobesa

La Copa de Andalucía masculina de baloncesto ya está aquí. El Cajasol Coto Córdoba debutará en una competición en la que también participarán los otros dos conjuntos andaluces de Primera FEB, el Covirán Granada y el Caja87, además del Unicaja Málaga, representante de la ACB. La competición fue presentada en un acto celebrado en Caballerizas Reales.

La primera fase la disputarán los tres clubes que esta temporada competirán en la segunda categoría nacional. El mejor de ellos obtendrá el billete para la final, donde ya espera el Unicaja.

El estreno, ante el Covirán Granada en Vista Alegre

La competición arrancará este miércoles, 26 de agosto a las 20.00 horas con el encuentro entre el Cajasol Coto Córdoba y el Covirán Granada. El partido estaba previsto inicialmente en la ciudad nazarí, pero los seísmos registrados durante los últimos días y los daños sufridos por la instalación granadina obligaron a cambiar la sede. De esta forma, el choque se disputará finalmente en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

Será, además, el primer encuentro que se celebrará en el pabellón cordobés después de la finalización de los trabajos de mejora realizados en su cancha.

La fase continuará el 30 de agosto, también a las 20.00 horas en Vista Alegre, con el duelo entre el Cajasol Coto Córdoba y el Caja87. El tercer y último encuentro se jugará el 2 de septiembre, igualmente a las 20.00, entre el Caja87 y el Covirán Granada en el pabellón de San Pablo de Sevilla.

Foto de familia con responsables y autoridades asistentes al acto de presentación de la Copa de Andalucía. / A.J. González

El Unicaja espera en la final

El mejor clasificado de esta liguilla accederá a la final de la Copa de Andalucía, en la que se enfrentará al Unicaja Málaga. El encuentro por el título tendrá lugar el 5 de septiembre a las 20.00 horas en Vista Alegre.

El pabellón cordobés albergará una final de la competición autonómica por quinta vez y lo hará además por tercera edición consecutiva. Anteriormente acogió el encuentro por el título en 1999, 2012, 2024 y 2025.

El Unicaja es el gran dominador del palmarés, con 20 títulos, y ha conquistado las tres últimas ediciones, todas ellas derrotando en la final al conjunto granadino.

Córdoba regresa 25 años después

La participación del Cajasol Coto tendrá además un importante componente histórico. Ningún equipo masculino de la provincia disputaba la Copa de Andalucía desde hacía casi 25 años.

El último fue el Cajasur Juventud, que participó los días 17 y 18 de septiembre de 2001 en Granada y terminó en cuarta posición, hasta ahora la mejor clasificación lograda por una entidad cordobesa.

El formato actual provoca que el Cajasol Coto iguale ese cuarto puesto histórico por el mero hecho de participar. Si evita la última posición de la fase inicial, establecerá automáticamente la mejor clasificación cordobesa en la historia de la competición.

Los asistentes al acto de presentación de la Copa Andalucía de Baloncesto, este martes. / A.J. González

Primeros partidos de la pretemporada

La Copa de Andalucía tendrá además una dificultad añadida para el conjunto dirigido por Gonzalo Rodríguez, ya que sus encuentros supondrán los primeros partidos de la pretemporada.

El Cajasol Coto afrontará el estreno con apenas siete días de entrenamientos, un corto periodo de preparación antes de medirse a rivales de gran exigencia y con presupuestos superiores.

Los dos encuentros ya asegurados en Vista Alegre permitirán también a los aficionados cordobeses ver por primera vez en directo a la nueva plantilla construida por la entidad que preside Rafael Blanco, reforzada este verano con ocho incorporaciones para afrontar su estreno en Primera FEB.