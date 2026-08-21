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REAL MADRID

El estreno de Mourinho: "Rodri habría sido la guinda, pero no nos falta un mediocentro"

El nuevo entrenador del Real Madrid ofrece su primera rueda de prensa, 71 días después de anunciarse su regreso al Bernabéu

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, durante la rueda de prensa previa al primer partido oficial de la temporada para el equipo blanco, contra el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, durante la rueda de prensa previa al primer partido oficial de la temporada para el equipo blanco, contra el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. / Chema Moya / EFE

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Hubo que esperar 71 días desde el anuncio de su regreso para escuchar la primera rueda de prensa de José Mourinho en el Real Madrid. Bueno, la primera desde hace 13 años y 82 días, el tiempo que ha pasado desde aquella victoria frente a Osasuna por 4-2 que cerró su trienio inicial en el banquillo del Bernabéu. Y quedó claro que hay un mundo entre aquel 'Special One' y este.

Calmado y relajado, "sin presión" pero con "adrenalina", Mourinho ha respondido preguntas durante 43 minutos en la sala de prensa de Valdebebas. Y titulares, a decir verdad, ha dejado pocos. Ya habrá tiempo para ir a la guerra, no corresponde hacerlo ahora, a poco más de 24 horas de su debut liguero, en Cornellà-El Prat frente al Espanyol (sábado, 21.30 horas).

Las bajas contra el Espanyol

"Estoy bien, tranquilo. Una temporada más, un primer partido más", dijo sobre un debut para el que ya tiene clara su alineación, en la que no estarán ni Mendy, ni Rodrygo, ni Militao, lesionados de larga duración, ni tampoco Endrick y Tchouaméni, que arrastran algún problema muscular.

Tampoco estará, claro, Rodrigo Hernández, quien rehusó vestirse de blanco para fichar por el Barcelona, la gran operación de este mercado veraniego. Reconoció Mourinho que "Rodri habría sido la guinda" para su equipo, "un jugador con gran experiencia y gran estatus para mejorar el equipo", pero defendió al mismo tiempo el poderío de su centro del campo con jugadores como Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, Valverde y un Arda "que en el futuro jugará ahí". De momento, le ve más como mediapunta.

Los títulos son innegociables

Con esos mimbres, asume con la naturalidad que le reporta su amplísima experiencia que este club exige "resultados" y que "no será una temporada exitosa sin títulos", menos aún después de dos años en los que el Real Madrid no ha levantado ninguno con empaque. "No siento presión, siento adrenalina. El día que no la sienta, habrá algo que no está bien. Tengo mucha confianza en la ambición, mentalidad y pasión de los jugadores", desarrolló el portugués.

No siento presión, siento adrenalina. El día que no la sienta, habrá algo que no está bien. Tengo mucha confianza en la ambición, mentalidad y pasión de los jugadores

José Mourinho

— Entrenador del Real Madrid

Se detuvo Mourinho en Vinícius, de quien dice que no tuvo dudas con su renovación, pues sabía que el brasileño tenía la voluntad de continuar, y en el reto que supone conjugar su fútbol con el de Bellingham y Mbappé, el gran debe de Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa en los dos últimos cursos: "Son tres jugadores increíbles y el objetivo es que estén cómodos en el campo".

El conflicto Tchouaméni-Valverde

Eso sí, les advirtió a ellos y a todos los demás que "hay que defender con 11 jugadores". "Si tenemos gente que defiende y gente que espera a que se recupere el balón, eso no va a funcionar. Necesitamos ser un equipo, no negociar el compromiso en ningún minuto de ningún partido", advirtió Mourinho sobre otros de los déficit de este bienio negro en el Madrid.

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Aprovechó también Mourinho para enterrar el conflicto entre Tchouaméni y Valverde. Para él, es agua pasada. "Cuando llegó Tchouaméni, estuve atento y no sentí necesidad de hablar con ellos sobre un asunto difícil para ellos. He visto normalidad, amistad y cooperación. Si no lo supiera, no podría ni imaginar lo que ha pasado", sentenció el portugués.

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Fuente: El Periódico

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