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Baloncesto

Estepona y Leganés disputarán en Córdoba un amistoso de nivel europeo

Los dos equipos de Liga Femenina se medirán el 6 de septiembre en el pabellón de Valdeolleros dentro de su preparación para la nueva temporada

El CAB Estepona celebra el ascenso a la Liga Femenina logrado hace un año.

El CAB Estepona celebra el ascenso a la Liga Femenina logrado hace un año. / CAB Estepona

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Córdoba acogerá el próximo 6 de septiembre un atractivo partido amistoso de baloncesto femenino entre el Estepona y el Leganés, dos equipos de la Liga Femenina que en la pasada campaña se clasificaron para participar en las competiciones europeas. El encuentro se disputará en el pabellón de Valdeolleros a partir de las 18.30 horas y permitirá a los aficionados cordobeses disfrutar de un duelo de alto nivel en plena fase de preparación de ambos conjuntos. El Cordobasket organizará el partido.

Un test de nivel en plena pretemporada

El amistoso servirá tanto al Estepona como al Leganés para seguir acumulando minutos antes del inicio de la competición oficial. La presencia de dos equipos de la máxima categoría del baloncesto femenino español aumenta el interés de una cita que, además, tendrá el aliciente de enfrentar a dos conjuntos con participación europea. Será, por tanto, una prueba exigente para ambos equipos y una oportunidad para medir su estado de forma en un momento clave de la pretemporada.

El Estepona hará historia esta temporada en el baloncesto femenino andaluz al ser el primero que jugará una competición europea, en concreto la Eurocup. El Leganés también consiguió en la pasada campaña una plaza en Europa, si bien acabó renunciando a su participación. Las madrileñas participarán el último fin de semana de septiembre en la Supercopa de España.

Una jugada del Leganés en la pasada temporada.

Una jugada del Leganés en la pasada temporada. / Leganés

Valdeolleros, escenario del encuentro

El pabellón de Valdeolleros será el escenario de este encuentro, que llevará hasta Córdoba baloncesto femenino de primer nivel. La cita del 6 de septiembre se presenta como una buena ocasión para acercar a la ciudad a dos equipos llamados a competir en distintos frentes durante la campaña y para que los aficionados puedan ver de cerca a algunas de las protagonistas de la Liga Femenina.

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La celebración de este amistoso refuerza además la presencia del baloncesto femenino en la agenda deportiva de Córdoba. El duelo entre Estepona y Leganés permitirá disfrutar de un partido de categoría nacional y con proyección europea en una instalación histórica del deporte cordobés como Valdeolleros.

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