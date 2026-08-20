Los Lozano representarán a Córdoba en los Juegos del Mediterráneo de Taranto

El boxeo cordobés volverá a estar representado en una gran competición internacional. Rafa Lozano, seleccionador nacional, y su hijo Rafa Lozano Jr., integrante del Equipo Nacional Élite de Boxeo, viajan a Taranto (Italia) para participar en los Juegos del Mediterráneo.

Padre e hijo afrontan la cita con ilusión y ambición después de varias semanas de preparación. El combinado español llega con el objetivo de competir al máximo nivel y tratar de convertir el trabajo previo en buenos resultados sobre el ring.

Una nueva gran cita para los Lozano

Rafa Lozano afrontará el torneo desde su responsabilidad como seleccionador nacional, mientras que su hijo lo hará como uno de los integrantes del equipo español. La competición supondrá una nueva oportunidad para que ambos vuelvan a representar al boxeo cordobés en un escenario internacional y mantengan una trayectoria marcada por su presencia habitual en grandes campeonatos.

Los Juegos del Mediterráneo tendrán además un valor especial dentro de la planificación de la temporada, ya que servirán como una importante prueba antes del siguiente gran objetivo del calendario.

Rafa Lozano Jr., durante un combate. / Víctor Castro

El Europeo de Sofía, en el horizonte

Para Rafa Lozano Jr., la cita de Taranto también forma parte del camino hacia el Campeonato de Europa, que se celebrará del 14 al 26 de septiembre en Sofía (Bulgaria). El torneo continental será uno de los grandes objetivos de la temporada 2026, por lo que los Juegos del Mediterráneo servirán para comprobar su estado competitivo antes de afrontar una nueva prueba de máximo nivel. El púgil cordobés tratará de mantener la progresión que lo ha consolidado dentro del Equipo Nacional Élite.

Dos generaciones unidas por el boxeo

La presencia de padre e hijo en Taranto vuelve a reflejar la estrecha vinculación de la familia Lozano con el boxeo cordobés. Dos generaciones unidas por una misma disciplina y por una trayectoria que ha llevado el nombre de Córdoba a numerosos campeonatos nacionales e internacionales.

Desde el Club Deportivo Rafael Lozano destacan además el respaldo del Ayuntamiento de Córdoba, a través del IMDECO, y de la Diputación de Córdoba al deporte y al boxeo local. Ese apoyo institucional contribuye al desarrollo de los deportistas y permite que Córdoba mantenga presencia en competiciones de primer nivel. Los Lozano parten hacia Italia con la preparación completada y con el reto de volver a dejar su sello en una gran cita internacional antes de afrontar el Europeo de Sofía.