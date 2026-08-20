La Federación Española confirma la presencia de Alba Cerrato en el Mundial sub 20 de Polonia

La futbolista cordobesa Alba Cerrato estará presente en la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA de Polonia 2026. El seleccionador nacional, David Aznar, ha incluido a la nueva delantera de la Fiorentina en la lista definitiva de 21 jugadoras que representarán a España en el campeonato, previsto del 5 al 27 de septiembre. La convocatoria permitirá a Cerrato disputar el segundo Mundial de su carrera y prolongar así su trayectoria con las categorías inferiores de la selección española.

Concentración el 27 de agosto

La selección española comenzará su concentración el próximo 27 de agosto antes de viajar a Polonia tres días después, el domingo 30. Una vez en territorio polaco, el equipo se instalará en Katowice, donde permanecerá durante toda la primera fase del campeonato. Antes del estreno oficial, España disputará además un encuentro amistoso contra Canadá el 31 de agosto, a las 17.00 horas, que servirá como último ensayo antes de iniciar el Mundial.

Alba Cerrato celebra un gol. / RFEF

Nigeria, Nueva Caledonia y China, rivales

España ha quedado encuadrada en el grupo F, en el que se enfrentará a Nigeria, Nueva Caledonia y la República Popular China. El combinado dirigido por David Aznar acudirá a Polonia con el objetivo de volver a luchar por el título mundial. España conquistó la corona en Costa Rica 2022, mientras que en la edición de Colombia 2024 quedó eliminada en los cuartos de final ante Japón. La selección tratará ahora de recuperar un título para el que contará con algunas de las futbolistas jóvenes más destacadas del fútbol español.

Alba Cerrato, entre las 21 elegidas

Alba Cerrato es la única representante de la Fiorentina en la convocatoria. La atacante cordobesa afrontará de este modo una nueva experiencia internacional después de incorporarse este verano al conjunto italiano. La lista española la completan futbolistas procedentes del Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Juventus, Levante, Deportivo de La Coruña, Real Madrid y Real Sociedad.

Entre las 21 convocadas figuran Daniela Agote y Elene Gurtubay (Athletic de Bilbao), Celia Segura y Natalia Peñalvo (Atlético de Madrid), Aicha Camara, Carla Juliá, Julia Torres, Noa Jiménez y Rosalía Domínguez (FC Barcelona), Cristina Librán (Juventus), Anna Álvarez (Levante), Ainoa Gómez y María Luisa García (Deportivo), Irune Dorado, Laia López de la Morena, Noemí Bejarano, Paula Comendador y Silvia Cristóbal (Real Madrid), Aiara Aguirrezabala y Alazne Estensoro (Real Sociedad) y la propia Alba Cerrato.

La cordobesa tendrá así la oportunidad de volver a medirse a las mejores futbolistas jóvenes del panorama internacional en una cita en la que España buscará recuperar el trono mundial.