Tenis
Carlos Alcaraz confirma que regresa para el US Open
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Marc del Río
Madrid
¡Se confirma una de las grandes noticias del año en el mundo del tenis! Después de lesionarse en su muñeca el pasado 14 de abril en el Barcelona Open Banc Sabadell, Carlos Alcaraz está de vuelta.
El tenista murciano anunció su regreso a las pistas, y estará presente en el próximo US Open tal y como confirmó a través de sus redes sociales junto a Fabrizio Romano, con su habitual mensaje 'Here we go'.
Alcaraz ha estado todo este tiempo trabajando para volver a disfrutar del tenis. El trabajo realizado en su Murcia natal ha acabado dando buen resultado, por lo que 'Carlitos' volverá a las pistas en Nueva York para disputar el último Grand Slam del año.
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