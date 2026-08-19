Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes laborales en CórdobaCrece la natalidad en CórdobaUso eficiente del aire acondicionado¿Adiós al calor en Córdoba?Fuente ObejunaCalor en pacientes psiquiátricosNuevos terremotos en GranadaTrágico accidente en la A-4Tiroteo en Isla CristinaCórdoba CF FemeninoExportaciones cordobesasAvispones orientales en Villa del RíoPuestos de castañas: ubicaciones y fechasHerido en accidente de tráficoDcoop
instagramlinkedin

Tenis

El tenista Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por dar positivo en cocaína

El australiano proporcionó una muestra durante un evento en Mallorca el 22 de junio de 2026 y, unos días después, un laboratorio acreditado confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína

El tenista australiano Nick Kyrgios.

El tenista australiano Nick Kyrgios. / ERIK S. LESSER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido este miércoles por la Agencia Internacional de Integridad (ITIA), en el marco del Programa Antidopaje del Tenis, por la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada hace un mes y por la que está sancionado desde el 4 de agosto.

Kyrgios, de 31 años, proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 en Mallorca el 22 de junio de este 2026 y unos días después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA y está vetada en competición según el Programa Antidopaje de Tenis. De esta forma, si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso.

Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y está vigente desde el 4 de agosto de 2026.

Kyrgios, que alcanzó el puesto número 13 en el ranking mundial individual, el más alto de su carrera, en octubre de 2016, tiene derecho a apelar la suspensión provisional, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

Noticias relacionadas

Mientras esté suspendido, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba
  2. Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
  3. Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
  4. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  5. Córdoba pierde 360 locales comerciales en menos de tres años por el 'boom' de la conversión en vivienda
  6. Una 'selva' bajo el Puente Romano: la vegetación del Guadalquivir se dispara tras las riadas y el Ayuntamiento prepara una limpieza
  7. El uruguayo Gonzalo Petit, en el radar del Córdoba CF para reforzar su delantera
  8. Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor

El tenista Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por dar positivo en cocaína

El tenista Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por dar positivo en cocaína

El esfuerzo para alquilar un piso en Córdoba supone destinar el 25% de los ingresos, 10 puntos más que el necesario para comprar

El esfuerzo para alquilar un piso en Córdoba supone destinar el 25% de los ingresos, 10 puntos más que el necesario para comprar

La herramienta con la que vas a materializar el viaje de tu vida

La herramienta con la que vas a materializar el viaje de tu vida

Al menos 100 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de oro artesanal en República Centroafricana

Al menos 100 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de oro artesanal en República Centroafricana

La natalidad repunta levemente en Córdoba: la mayoría de bebés nacen de madres mayores de 30 años

La natalidad repunta levemente en Córdoba: la mayoría de bebés nacen de madres mayores de 30 años

Captan en las montañas de Irán a un gato de Pallas, uno de los felinos más esquivos del mundo

Captan en las montañas de Irán a un gato de Pallas, uno de los felinos más esquivos del mundo

Crepes de dulce de leche con helado: el postre fácil que combina frío y calor en cada bocado

Crepes de dulce de leche con helado: el postre fácil que combina frío y calor en cada bocado

El Córdoba CF femenino echa a andar

El Córdoba CF femenino echa a andar
Tracking Pixel Contents