El Cajasol Coto Córdoba pone cien entradas a disposición de sus socios para ver el partido de Granada de la Copa de Andalucía

El Cajasol Coto Córdoba CB pondrá a disposición de sus abonados un total de 100 entradas para asistir al primer encuentro de este equipo en la Copa de Andalucía, competición organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).

Las localidades las repartirá la entidad que preside Rafael Blanco por riguroso orden de inscripción, por lo que los abonados interesados en acompañar al equipo deberán reservar su entrada a través del formulario habilitado por el club. El conjunto cordobés se estrenará en la competición el próximo 26 de agosto, a las 20.00 horas, en el Palacio de los Deportes de Granada, donde se enfrentará al Covirán Granada.

El encuentro supondrá el primer reto deportivo de una pretemporada en la que los blanquiverdes saltarán por primera vez a la cancha de manera conjunta. La Copa Andalucía servirá así como primera prueba para el equipo antes del inicio de la competición oficial.

El Cajasol Coto Córdoba, en los reconocimientos médicos previos al regreso a los entrenamientos. / CÓRDOBA

El reparto de las entradas

El club ha animado a través de un comunicado oficil a los abonados a que aprovechen esta iniciativa y así acompañen a su equipo en Granada. El objetivo es que disfruten de una nueva cita del baloncesto cordobés. Las entradas están limitadas a 100 unidades y se asignarán por orden de inscripción hasta agotar existencias.

El estado de la plantilla

El Coto Córdoba ya cuenta con doce jugadores de manera oficial en la plantilla de la próxima temporada. Han renovado el base cordobés Gonzalo Orozco, los alero Fernando Bello y Alejandro Rodríguez y el pívot Nuha Sagnia. Mientras ha fichado a dos bases, al estadounidense Jalen Cone (exMenorca de Primera FEB) y al malagueño Manuel Trujillo (exUnicaja de la Liga U), a dos escoltas, al estadounidense Tyler Stephenson-Moore, y al nigeriano Mike Nuga, al alero leridano Pau Treviño (exPonferrada de Segunda FEB) y a tres pívots, al malagueño Ignacio Rosa (exAmics Castelló de la Primera FEB), al serbio Mladen Armus (exPalencia de Primera FEB) y al ala-pívot estadounidense Leslie Nkereuwem. No continuarán en el primer equipo del club los bases Alejandro Orozco y Pablo Sánchez, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte, Serigne Lamine y Jacques Guemeta. El gallego Gonzalo Rodríguez continuará al frente del banquillo.