El Cajasol Coto Córdoba jugará un partido amistoso en Baena ante un equipo de Primera FEB o de la ACB

El Cajasol Coto Córdoba, equipo recién ascendido al segundo nivel del baloncesto español (Primera FEB), realizará durante los próximos días sus entrenamientos en el pabellón municipal de Baena, la única instalación homologada con suelo de madera en una localidad de la provincia. La alcaldesa, María Jesús Serrano, y el presidente del club, Rafael Blanco, han anunciado una futura colaboración que incluye la celebración de un partido amistoso en la ciudad.

El Ayuntamiento de Baena, a través de la Delegación de Deportes que dirige Domingo Castro, y el club Cajasol Coto Córdoba han presentado la estancia del equipo cordobés en la ciudad para realizar su pretemporada.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha agradecido al presidente del club, Rafael Blanco, "por acordarse de Baena y elegirnos como sede de la pretemporada". Serrano ha destacado la calidad del pabellón cubierto municipal, que cuenta con "el único suelo homologado y adecuado para la práctica del baloncesto de alto rendimiento en toda la provincia de Córdoba en este momento".

"Desde el Ayuntamiento manifestamos nuestra total disposición a poner nuestras instalaciones, unas de las mejores de la provincia, a disposición de todas las entidades y clubes deportivos. El mejor uso que se les puede dar es fomentar la cultura del esfuerzo, la competición sana y los valores que construyen una sociedad más justa y saludable", ha manifestado la regidora, quien también ha reconocido la labor de referentes locales del deporte como Manolo Ortiz en las gestiones para atraer al equipo.

Asistentes a la presentación del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Baena y el Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto. / CÓRDOBA

Un salto histórico y un reto deportivo y económico

Por su parte, el presidente del Cajasol Coto Córdoba, Rafael Blanco, ha subrayado la magnitud del logro deportivo: "Es la primera vez en más de 25 años que un club de Córdoba y su provincia jugará en el segundo nivel del baloncesto español, justo por debajo de la ACB. Estamos entre los 35 mejores clubes del país".

Blanco ha explicado que la elección de Baena se debió a que su pabellón habitual, el Vista Alegre, se encuentra en fase de remodelación, y a que "Baena dispone, con diferencia, de la mejor cancha de la provincia por su parquet, que es de primer nivel".

El mandatario cordobés ha detallado la envergadura del proyecto: "Hemos multiplicado el presupuesto por 2,5, pasando de 600.000 a 1,4 millones de euros, y aun así seremos uno de los equipos con menor presupuesto de la categoría. El reto es mantenernos, consolidarnos y dar espectáculo". El equipo, que ha incorporado a seis jugadores de Primera FEB y a dos internacionales de alto nivel, está realizando su primer contacto como grupo en Baena.

Colaboración institucional y deporte base

Uno de los momentos destacados de la rueda de prensa ha sido la oferta de colaboración del club hacia la ciudad. Rafael Blanco ha propuesto a Baena "establecer una colaboración estable, que incluye la celebración de un partido amistoso contra un equipo de Primera o Segunda División en el pabellón de Baena, así como colaborar con las escuelas deportivas y los clubes de baloncesto locales para estimular a los más pequeños".

La alcaldesa ha recogido el guante de inmediato: "Aceptamos la propuesta. Aquí tenemos las instalaciones para que realicen el partido que deseen, ya sea amistoso, benéfico o de cualquier otra índole". Serrano ha recordado la fuerte apuesta del actual mandato por el deporte, citando la nueva cancha al aire libre y la remodelación de la cancha de Juan Alfonso de Baena.

Entrenamientos abiertos al público

El Cajasol Coto Córdoba entrenará en el pabellón polideportivo de Baena durante esta semana (martes, miércoles, jueves y viernes). La entidad y el Ayuntamiento han invitado a la población bailense a acercarse a las instalaciones para presenciar los entrenamientos de forma gratuita y conocer de cerca a una plantilla de "portento físico y enorme habilidad técnica", según ha definido su presidente.

El equipo debutará en competición oficial la próxima semana en la Copa de Andalucía frente al Granada, y la liga regular comenzará a primeros de septiembre. Durante la temporada, el Vista Alegre de Córdoba recibirá a históricos del baloncesto nacional como el Estudiantes, el Fuenlabrada o el Gran Canaria.