El Cajasol Ángel Ximénez se adjudica el Memorial Feliciano García Recio

El Cajasol Ángel Ximénez se adjudicó el Memorial Feliciano García Recio al imponerse al Trops Málaga por 27-30. Toque de atención para el equipo pontanés, que mostró su peor cara ante un conjunto de la división de bronce que le plantó cara durante los 60 minutos.

La igualdad marcó los primeros compases del encuentro, aunque el conjunto pontanés consiguió situarse con tres goles de ventaja (2-5). Un parcial de 3-0 permitió a los malagueños igualar el marcador a cinco cuando habían transcurrido nueve minutos desde el comienzo.

El Trops Málaga fue elevando su nivel y, al llegar al ecuador del primer periodo, el electrónico reflejaba una mínima ventaja para los de Miguel Ángel Moriana. Los malagueños llegaron a disponer de una máxima renta de tres goles (13-10), aunque el Cajasol Ángel Ximénez reaccionó para alcanzar el descanso con empate (14-14).

Toni Malla da instrucciones en un encuentro. / BM Puente Genil

Diferencias mínimas en Málaga

Los minutos fueron pasando en la segunda mitad y el marcador se mantuvo con diferencias mínimas para uno y otro equipo. Al ecuador de este segundo periodo, el Trops Málaga gozaba de una ligera ventaja y estaba más que tuteando al conjunto pontanés.

Con empate a 24 se entró en los diez últimos minutos. Fue entonces cuando llegó el arreón del Cajasol Ángel Ximénez, que, a falta de cinco minutos para el final, consiguió marcharse con tres goles de ventaja. Los de Moriana intentaron reaccionar en el tramo definitivo, pero no pudieron reducir una diferencia que acabó siendo decisiva. El conjunto pontanés cerró así el encuentro con victoria por 27-30 y se adjudicó el VIII Memorial Feliciano García Recio.