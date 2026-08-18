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Balonmano | Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez afronta su último test de pretemporada ante el Trops Málaga

El conjunto pontanés visita este miércoles la ciudad malagueña en su último amistoso antes de afrontar la semifinal de la Copa de Andalucía ante el BM Dólmenes Antequera

El entrenador del Cajasol Ángel Ximénez, Toni Malla, da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto

El entrenador del Cajasol Ángel Ximénez, Toni Malla, da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto / ÁNGEL XIMÉNEZ BM

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José Saldaña

Puente Genil

El Cajasol Ángel Ximénez afrontará este miércoles, a partir de las 19.30 horas, en el Pabellón «Diego Carrasco» de Málaga, su último compromiso amistoso de la pretemporada frente al Trops Málaga. El conjunto pontanés se medirá a un rival que la pasada campaña perdió su plaza en la División de Plata y que encara el nuevo curso con el objetivo de recuperar cuanto antes la categoría.

El cuadro malagueño cuenta en sus filas con jugadores de amplia experiencia en Asobal, como Nacho Moya, Javi García o el pontanés Jesús Melgar, que aportarán veteranía a un equipo diseñado para pelear por el regreso a la segunda categoría del balonmano nacional. Al frente del proyecto estará, además, el técnico cordobés Miguel Ángel Moriana, que la pasada temporada dirigió a La Salle.

Última prueba

Por su parte, el Ángel Ximénez buscará prolongar las buenas sensaciones ofrecidas durante los encuentros de preparación disputados hasta el momento. Toni Malla desplazará a toda la plantilla disponible para este último ensayo, aunque no podrá contar con Paco Andrés. El jugador cayó lesionado al comienzo de la pretemporada y todo apunta a que permanecerá prácticamente toda la temporada en el dique seco debido a una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla derecha.

La otra ausencia será la de Quim Rocas, cuya recuperación encara ya su última fase. El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones para afrontar este nuevo test, con el que el conjunto pontanés pondrá el punto final a su calendario de amistosos.

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A partir de ahí, llegará la competición oficial. El próximo compromiso del Ángel Ximénez será en San Fernando, donde disputará ante el BM Dólmenes Antequera la semifinal de la Copa de Andalucía.

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