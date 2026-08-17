Rodri aterriza en Barcelona para redefinir el juego del Barça

Con todas las posiciones dobladas, menos una, o mal ocupada, según se mire, se presenta el Barça ante la hinchada en la semana que comienza la Liga. Queda un hueco visible, notorio en apariencia, pendiente de ser ocupado, que es el de delantero centro. La posición que ha quedado vacía de especialistas y para la que no se ha contratado a nadie. Todavía.

Encara el Barça el estreno de la temporada oficial con esa carencia aunque con fichaje de relumbrón que elevan el nivel de la plantilla, dotándola de mejores recursos para subsanar las posibles bajas que depare la competición. Uno de esos fichajes, Rodrigo Hernández, redefine los planteamientos tácticos del equipo.

Rodri se encamina hacia el coche que le trasladó a Barcelona nada más aterrizar en El Prat. / Zowy Voeten / EPC

Donde quieren estar

El último en llegar, este lunes por la tarde, horas después de que Joao Cancelo reapareciera por la terminal tres meses después de haberse despedido. Vuelve el defensa portugués libre tras rescindir su contrato con el Al Hilal, para firmar por tres temporadas, una más de las previstas al no tener que pagar un traspaso al club saudí. "Estoy donde quiero estar", explicó Cancelo.

Rodri también estará donde quiere estar: en el Barça y no en el Real Madrid. Después de unos días "intensos", horas más tarde aterrizaba en un vuelo privado. "Es un sueño jugar en el Barcelona. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que a la mayoría les conozco", dijo Rodri.

Aunque pareciera que era una demarcación cubierta, Rodri dota a Flick de un futbolista que no tenía. Por ese y otros motivos, como su contrastado prestigio, el Barça pagará por él más de 60 millones al Manchester City. Con el acuerdo marco alcanzado, el jugador madrileño voló hacia Barcelona para ser presentado e incorporarse a los entrenamientos cuando concluya la inscripción de los contratos y la revisión médica. El club espera poder celebrar el evento este martes y que mañana miércoles sea uno más de la plantilla en la fiesta del Gamper.

.

João Cancelo, a su llegada este lunes a Barcelona. / Sport

Seis ocupantes

La tácita bienvenida de sus compañeros quedó plasmada por Fermín López. El interior ha cambiado de dorsal. Ha cogido el 7 liberado por Ferran Torres y cede el 16 a Rodri, que es el número que ha llevado siempre en el City y en la selección. Joan Garcia, por su parte, lucirá a partir de ahora el 1 que era de Marc-André ter Stegen y Wojciech Szczesny abandona el 25 por el 13.

Flick ha utilizado en ese sitio a Marc Casadó, Marc Bernal -fueron la primera pareja de mediocentros que escogió en 2024 en el debut liguero en Valencia (1-2)- , Gavi, Eric, Pedri y De Jong, a menudo combinados en forma de duo, y últimamente con un pivote que requería la cercanía de un interior para construir y para defender.

Busquets, más cerca

La llegada de Rodri, un especialista creado para desempeñar esa determinada función, permite a Flick jugar con un mediocentro. Por edad y por formación, el jugador madrileño viene a ser la figura más próxima a la que fue Sergio Busquets. Si Rodri tuviera alguna duda, tendrá cerca la respuesta. Busquets ha vuelto al Barça como técnico. Será uno de los ayudantes de Juliano Belletti en el filial, donde hará las prácticas obligatorias del curso de entrenador que está cursando.

Noticias relacionadas

Rodri libera parcialmente de servidumbres defensivas a uno de los dos interiores en las tareas defensivas. A diferencia de Frenkie de Jong, por ejemplo, sabe conservar la posición y sabe analizar las salidas defensivas del equipo rival para anticipar el trabajo defensivo. El neerlandés está lesionado por un tiempo aún indeterminado, que se prevé largo, y Rodri, corto de entrenamientos, está listo para jugar.