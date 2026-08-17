El Rahi Sepisur Adesal inicia la pretemporada con el reto de luchar por los puestos de ascenso

El Rahi Sepisur Adesal ha iniciado este lunes la pretemporada con la mirada puesta en una nueva campaña en la División de Honor Oro. El conjunto cordobés comenzó los entrenamientos en La Fuensanta con el objetivo de volver a pelear por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español.

El equipo dirigido por Rafa Moreno afrontará el nuevo curso con una plantilla de 15 jugadoras, construida a partir de la continuidad de buena parte del bloque de la pasada temporada y de siete incorporaciones destinadas a reforzar todas las líneas.

Siete fichajes para elevar el nivel

El Adesal ha reforzado la portería con la ucraniana Viktoria Mykhaylenko, mientras que la primera línea contará con las incorporaciones de Mary Rodrigues y Daniela Jerónimo. Para el puesto de pivote ha llegado Susana Martín, mientras que Bruna Simonato reforzará el lateral derecho. Las otras dos novedades son las extremos izquierdos María González y Carla Matos.

La mezcla entre las jugadoras que continúan del pasado curso y las nuevas incorporaciones permitirá a Rafa Moreno disponer de más alternativas para afrontar una temporada exigente.

Lance del primer entrenamiento del Adesal en pretemporada. / VÍCTOR CASTRO

La Copa de Andalucía, primer gran test

El calendario de preparación comenzará el próximo 30 de agosto con un compromiso de máxima exigencia. El Adesal disputará la final de la Copa de Andalucía frente al Málaga Costa del Sol, conjunto de la máxima categoría nacional. El encuentro se jugará en Vélez-Málaga, a partir de las 12.00 horas, y será ofrecido por uno de los canales temáticos de Canal Sur. La cita supondrá una primera prueba de nivel para medir el estado del equipo después de las primeras semanas de trabajo.

Un nuevo intento por subir

El Adesal volverá a afrontar la temporada con la ambición de situarse entre los equipos de la zona alta de la División de Honor Oro. El ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola será de nuevo el gran objetivo de un proyecto que mantiene a Rafa Moreno al frente y que ha reforzado todas sus líneas para tratar de dar un nuevo paso adelante.