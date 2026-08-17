Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación de Córdoba BiotechFrancisco Puerta, sobre el avispón orientalPersonas sin hogar realojadasVinagre con naranjas de la Mezquita-CatedralCarmen, realojada: "He vuelto a nacer"CCF tras la derrota en BurgosCalor en Córdoba antes de la DANARestauración Triunfo de San RafaelEl Ayuntamiento busca préstamosDesbroce de carreterasHistórico restaurante cambia de chefSOS Cines de veranoMuseo de Medina AzaharaAlbares crisis de CeutaMineríaExcursiones a la playaEncuentran desaparecida en Benamejí
instagramlinkedin

REAL MADRID

Florentino esconde a Mourinho y a sus seis fichajes: no habrá presentaciones oficiales

Las bienvenidas de Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Espí y Diomande se limitarán a actos privados con el presidente del Real Madrid

Marc Cucurella no será presentado.

Marc Cucurella no será presentado. / INA FASSBENDER / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Ya se conoce cuándo se celebrarán las presentaciones oficiales de José Mourinho y de los seis nuevos fichajes del Real Madrid: nunca. El club que preside Florentino Pérez ha decidido erradicar una de las costumbres más habituales del fútbol y se limitará a dar la bienvenida a sus refuerzos en diferentes actos privados.

Será la primera vez que ocurra algo así en el Real Madrid. En los últimos tiempos, los jugadores acudían a dichos actos de carácter privado (aunque difundidos por la televisión del club) para posteriormente atender a los medios de comunicación, ya sin la compañía de Florentino. Así sucedió el verano pasado con Huijsen, Carreras, Mastantuono y Trent, los cuatro refuerzos de esa ventana, escoltados en sus ruedas de prensa por Emilio Butragueño.

Sin puesta de largo

En ocasiones especiales, cuando el futbolista es una estrella de primer nivel, se ha abierto el Santiago Bernabéu para que la afición dé la bienvenida a sus jugadores. La presentación de Mbappé, hace dos veranos, fue el último ejemplo. Esta vez no habrá nada de eso, como ha adelantado OK Diario.

Yan Diomande, uno de los seis fichajes del Real Madrid este verano.

Yan Diomande, uno de los seis fichajes del Real Madrid este verano. / INA FASSBENDER / AFP

Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Espí y Diomande esperaban su turno para sus presentaciones oficiales, pero estas se limitarán a actos privados a los que estarán invitadas sus familias y personas cercanas. No era el plan original, pero Florentino Pérez ha pasado buena parte del verano fuera de Madrid, lo que aplazó cualquier posible acto (la presentación de Dumfries, el primero en iniciar la pretemporada, llegó a estar agendada), y finalmente se ha descartado realizar un carrusel de presentaciones en los días previos al debut liguero.

Noticias relacionadas

En cuanto a los entrenadores, Xabi Alonso siguió el mismo protocolo que los futbolistas el año pasado, en Valdebebas. Álvaro Arbeloa, sin embargo, no fue presentado tras sustituir al tolosarra y su primera comparecencia pública fue en la previa del partido de su debut. Algo que se repetirá este viernes con Mourinho, antes del Espanyol-Real Madrid del sábado.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
  2. El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
  3. Aumentan la demanda y los autobuses para las excursiones de un día a la playa desde Córdoba
  4. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Burgos y el Córdoba CF
  5. Excursiones a la playa en autobús desde Córdoba: un verano de escapadas de ida y vuelta
  6. Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas
  7. Pocos conocen el origen de este pueblo de Córdoba: empezó siendo un puñado de cabañas de pastores
  8. De Córdoba a la costa para pasar un día de playa

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

El próximo eclipse lunar llegará a España en unos días y teñirá de rojo parte de la Luna este agosto: cuándo y dónde verlo

Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

El Ayuntamiento de Córdoba restaurará el triunfo de San Rafael de la plaza de Aguayos

El Ayuntamiento de Córdoba restaurará el triunfo de San Rafael de la plaza de Aguayos

Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer "una nueva propuesta gastronómica"

Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer "una nueva propuesta gastronómica"

La difícil vuelta a la normalidad en Gironda tras un verano de megaincendios: "Es una pena. Mucha gente lo ha perdido todo"

La difícil vuelta a la normalidad en Gironda tras un verano de megaincendios: "Es una pena. Mucha gente lo ha perdido todo"

La Guardia Civil rescata a una mujer de edad avanzada en Benamejí

Tracking Pixel Contents